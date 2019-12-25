سیاوش حقیقی تهیهکننده فیلم سینمایی «خون خدا» به کارگردانی مرتضیعلی عباسمیرزایی که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد اما هنوز فرصت اکران عمومی پیدا نکرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران این اثر گفت: مساله اکران فیلمهای تولیدشده اصلاً برای آقایان مسئول مهم نیست و برایشان فرقی نمیکند که حتی آن فیلمها مذهبی، اجتماعی و… باشد! به نظر هم میرسد در این شرایط تنها راه این است که فیلم کمدی بسازیم تا اکران شود!
وی افزود: البته در این میان بسیاری از کمدیهای سخیف هم در صف اکران باقی ماندهاند! با این وجود اگر اکران نوبتی باشد آنها زودتر به پرده نقرهای میرسند بنابراین بعید میدانم به ما اکران بدهند.
بهانههای پخشکنندگان برای اکران نکردن فیلم
حقیقی اظهار کرد: برای اکران «خون خدا» با چند پخشکننده صحبت کردم اما آنها حاضر به اکران این اثر نشدند و بهانههایی آوردند. برای مثال گفتند فیلم تو نمیفروشد، هزینه دارد و … در واقع کسی حاضر به حمایت نشد. به همین ترتیب در حال حاضر حتی نمیشود فیلم را در گروه آزاد اکران کرد و ظرفیت این گروه هم پر شده است.
گاهی اوقات پیش میآید که فیلمی امروز با حضور ۴ سلبریتی تولید و بلافاصله بعد از انجام کارهای صداگذاری و تدوین اکران میشود، چون همانطور که گفتم سلبریتی دارد! وی ادامه داد: از همین رو باید صبر کنیم تا محرم سال آینده یا در دهه آخر ماه رمضان فیلممان اکران کنیم. چون «خون خدا» یک فیلم مناسبتی است و حتی نواهای عاشورایی دارد. هرچند ما یک فیلم مناسب برای عاشورا ساختهایم اما دوستان برای اکران پایشان را پس میکشند.
حقیقی عنوان کرد: در سینمای ایران تنها فیلمهایی که به نظر پخشکننده میتوانند به فروش خوبی برسند، موقعیت اکران پیدا میکنند. موضوع دیگر این است که ما برای کاهش هزینههایمان مجبوریم از یک جاهایی از فیلم بزنیم که این موضوع در استفاده از عوامل جلوی دوربین مشهودتر است. همین مساله باعث میشود که نتوانیم اکران خوبی داشته باشیم چون تا عکس سلبریتیها روی پوستر نباشد، پخشکننده حاضر به اکران نمیشود.
بازیگر توانمند نه؛ سلبریتی آری!
وی افزود: گاهی اوقات پیش میآید که فیلمی امروز با حضور ۴ سلبریتی تولید و بلافاصله بعد از انجام کارهای صداگذاری و تدوین اکران میشود، چون همانطور که گفتم سلبریتی دارند البته این خواسته پخشکنندهها هم هست چون در این صورت سینمایشان به سود میرسد. باید بگویم ما بازیگر توانمند زیادی داریم ولی از نظر پخشکنندهها، آنها گیشه ندارند به همین دلیل فیلمهای ما به راحتی اکران نمیشوند.
این تهیهکننده توضیح داد: ما برای اینکه هزینههای فیلمهایمان را پایین بیاوریم از بازیگر خوب تئاتر استفاده میکنیم، ولی کسی حاضر نیست فیلمی با این بازیگران را اکران کند. برای مثال به اذعان خیلیها رضا اخلاقیراد بازیگر «خون خدا» بازی خیلی خوبی داشت اما چون در میان مردم جا نیفتاده است، پخشکننده حاضر به اکران فیلم نمیشود.
حقیقی در پایان تاکید کرد: در این میان یک سری سالنهای خوب هم در دست ارگانهای دولتی است اما حتی همانها هم حاضر به اکران نمیشوند. یعنی نه تنها فیلم ما بلکه حتی آثار اجتماعی را هم به نمایش نمیگذارند. به این شرایط باید حجم زیاد فیلمهای تولید شده در سال جاری را هم اضافه کرد به طوری که بیش از ۱۰۰ فیلم در فجر ثبت نام کردهاند. این موضوع نشان میدهد بین تولیدات ما با ظرفیت اکران تناسبی وجود ندارد.
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