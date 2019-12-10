جشنواره تئاتر کردی با اجرای نمایش حه سار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مراسم آغاز شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر کردی سقز، نمایش حه سار به نویسندگی شیرزاد حسن و به کارگرانی هیمن سهرابی از بوکان در سالن آمفی تئاتر سقز با حضور هنرمندان خارجی و داخلی و عموم مردم اجرا شد.

نمایش حه سار محدودیت و مشکلات متعدد زنان در جامعه و در بند و حصار آنان در غیاب پدر را به نمایش گذاشته بود.

شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر کردی سقز با حضور گروه های داخلی و خارجی به مدت چهار روز به میزبانی سقز برگزار می شود.

بر اساس اعلام دبیر جشنواره در مجموع ۱۱ نمایش در بخش مسابقه این دوره از جشنواره تئاتر کردی سقز به صورت صحنه می روند.

خسرو سینا، فارس باقری و رفیق نصرتی آثار بخش رقابتی این دوره از جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز را داوری خواهند کرد.