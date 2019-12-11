ازدحام جمعیت در خط یک مترو پایتخت طبیعی است

سرهنگ سعید عطااللهی، در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به شایعاتی که صبح چهارشنبه در رابطه با ازدحام جمعیت در خط یک مترو پایتخت در فضای مجازی پخش شده بود، اظهار کرد: ازدحام خط یک مترو با توجه به اینکه این ساعت، ساعت پیک مسافر است، طبیعی میباشد.
وی ادامه داد: این ازدحام جمعیت طبیعی است و مشکل خاصی در هیچکدام از ایستگاههای خط یک مترو رخ نداده است.
رئیس پلیس مترو پایتخت افزود: با توجه به اینکه حرکت قطار منوط به بسته شدن درب واگنها است، از مسافرین تقاضا میشود تا مانع بسته شدن دربهای قطار نشوند تا تخلیه مسافر از درون ایستگاهها با سرعت بیشتری انجام شود.
عطااللهی خاطرنشان کرد: همچنین به شهروندان توصیه میکنم مراقب اموال و وسایل همراه خودشان در شلوغیها باشند و همچنین در رفتوآمدشان، مراقب سالمندان، خردسالان و افراد کمتوان باشند.
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