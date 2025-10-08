بازیابی موفق مدارک حیاتی یک مسافر سالخورده از تونل مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت بهره برداری مترو تهران، مسئول ایستگاه توحید با مراجعه‌ بانویی سالخورده مواجه شد که به دلیل مفقود شدن کیف دستی‌اش، حاوی مدارک حیاتی و اسناد مهم خانوادگی ـ از جمله شناسنامه، کارت ملی، گواهی فوت همسر و مدارک بیمه ـ دچار اضطراب شدید شده بود. بنا بر اظهارات این مسافر، کیف وی هنگام سوار شدن به قطار در ایستگاه شادمان (به سمت کلاهدوز) به دلیل عجله و گیر کردن بین درهای قطار، رها شده و پس از حرکت قطار و توقف در توحید مشخص شد که محتویات آن احتمالاً داخل تونل افتاده است.

با پیگیری فوری مسئول ایستگاه و هماهنگی با مرکز فرمان خط ۴، موضوع به‌سرعت بررسی شد. راهبر قطار در بازبینی مسیر تونل بین ایستگاه‌های شادمان و توحید، وقوع حادثه و پخش شدن مدارک مفقودی در تونل را تأیید کرد.

با توجه به شرایط ایمنی تونل و برق‌دار بودن ریل سوم (که امکان خارج کردن مدارک در حین بهره‌برداری را سلب می‌کرد)، مقرر شد عملیات بازیابی پس از پایان ساعات کاری و تخلیه کامل خط از قطارها انجام شود.

در این راستا، با همکاری و تعهد قابل تقدیر محمدعلی قشقایی (تکنسین فنی ایستگاه)، هماهنگی‌های لازم با مرکز فرمان انجام گرفت. وی علی‌رغم سختی‌های موجود و خارج از وظایف جاری، در پایان شیفت و پس از اتمام ساعت بهره‌برداری وارد تونل شد و تمامی مدارک ارزشمند را که در تونل پخش شده بودند، با نهایت دقت جمع‌آوری کرد.

صبح روز بعد، اسناد و مدارک یادشده بدون هیچ کم‌وکاستی به مسافر سالخورده تحویل داده شد. این بانو با ابراز رضایت و جاری شدن اشک شوق، از اقدام دلسوزانه و حرفه‌ای کارکنان مترو قدردانی کرد.

بی‌تردید این اقدام شایسته و خداپسندانه، نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری، تعهد سازمانی و انسان‌دوستی همکاران پرتلاش مترو است که موجب دلگرمی و رضایتمندی مسافران شده و مایه مباهات این مجموعه است.