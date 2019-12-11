جوردن پیل با «ما» جایزه برد/ ادی مورفی بهترین بازیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم ترسناک «ما» ساخته جوردن پیل به عنوان برنده جایزه اصلی انجمن منتقدان فیلم‌های آفریقایی- آمریکایی شناخته شد. این فیلم جایزه بهترین کارگردانی را نیز برد و لوپیتا نیونگو برای بازی در آن بهترین بازیگر زن سال شد.

جوایز برندگان ۲۲ ژانویه در مراسمی که در هالیوود برگزار می‌شود، اهدا خواهد شد.

پیل دو سال پیش نیز با فیلم «برو بیرون» همین موفقیت را کسب کرده بود و نه تنها به عنوان بهترین فیلم و بهترین کارگردان انتخاب شده بود بلکه جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد را برای دانیل کالویا از آن خود کرده بود.

گیل رابرتسون رییس انجمن منتقدان فیلم‌های آفریقایی- آمریکایی گفت: جوردن پیل همچنان دارد به موفقیت‌های خود در ساخت فیلم‌های خوب و به ویژه فیلم‌های ترسناک خوب ادامه می‌دهد.

داستان فیلم جدید وی با تمرکز بر یک خانواده سیاهپوست ساخته شده که باید در برابر مشکلات مختلف پیچیده‌ای که فیلمنامه در برابرشان می‌گذارد بقای خودشان را حفظ کنند.

فیلم «ما» ۲۵۵ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی فروش کرد.

در میان جوایز این انجمن ادی مورفی نیز به عنوان بهترین بازیگر سال برای بازی در فیلم «اسم من دولمایت است» انتخاب شد و بازیگر همراهش در این فیلم یعنی داوین جوی راندولف هم بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد. جیمی فاکس نیز به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل برای بازی در درام حقوقی «فقط رحمت» انتخاب شد.

جایزه ایمپکت این انجمن نیز به فیلم «کویین و سلیم» ساخته ملینا ماتسوکاس با بازی کالویا و جودی ترنر اسمیت اهدا شد.

مستند «پدرخوانده سیاه» از نت‌فلیکس هم به عنوان بهترین فیلم غیرداستانی انتخاب شد.

«انگل» ساخته بونگ جون-هو از کره عنوان بهترین فیلم خارجی و نیز بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد.