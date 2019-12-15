لپ تاپ جدید اچ پی با شارژ ۲۲ ساعته از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، این لپ تاپ با نام کامل Spectre x۳۶۰ ۱۳، قرار است به طور همزمان در پنجاه شهر جهان به بازار بیاید و به صورت آنلاین هم قابل خریداری خواهد بود.

بهره مندی از پردازنده نسل دهم و چهار هسته ای اینتل همراه با فناوری گرافیکی IrisPlus، سازگاری با استاندارد پرسرعت نسل چهارم ۴x۴ Gigabit ال تی ای و شبکه های وای – فای، نمایشگر ۱۳ اینچی فوق دقیق او – لد، فناوری اچ دی آر برای شفاف سازی تصویر و تفکیک بیشتر رنگ ها از جمله امکانات این لپ تاپ است.

اچ پی مدعی است با یک بار شارژ کردن باتری این لپ تاپ می توان از آن به مدت ۲۲ ساعت به صورت مداوم استفاده کرد. برای تامین امنیت این لپ تاپ اسکنر اثر انگشت و دوربین مادون قرمز برای آن در نظر گرفته شده است. یک سوئیچ فیزیکی برای خاموش و روشن کردن وبکم هم از جمله امکانات امنیتی لپ تاپ مذکور است.