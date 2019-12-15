یک فوریت طرح رفع ابهام قانون استخدام معلمان حق التدریسی‌ تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت، استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در دفاع از دو فوریت این استفساریه گفت: پس از تصویب قانون استخدام مشمولان ماده ۱۷ و تبصره ۱۰، هیات وزیران مصوب کرد کسانی که سند مالی دارند یعنی فیش حقوقی دولتی دارند شامل این ماده هستند.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد مشمولان قانون با این مصوبه هیات وزیران حذف شدند. در صورتی که قانونگذار تاکید بر همکاری با آموزش و پرورش را قید کرده بود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این نوع همکاری شامل دریافت حق الزحمه از طریق سرانه مدارس یا از محل بودجه انجمن اولیا و مربیان نیز می باشد.

نمایندگان دو فوریت این استفساریه را به تصویب نرسانده و با یک فوریت آن موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این استفساریه تمام کسانی که به عنوان مربیان پیش دبستانی، نیروهای خرید خدمت آموزش و حق التدریسان غیرمستمر با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و حقوق خود را از محل سرانه مدارس یا ساز و کار انجمن اولیا و مربیان دریافت نموده اند مشمول تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش می شوند.