آلبوم «و عشق آمد» روانه بازار شد/ توضیحات آهنگساز

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین اثر مستقل مرتضی صنایعی آهنگساز و نوازنده نی با عنوان «و عشق آمد» با صدای سالار عقیلی منتشر شد.
این نوازنده و آهنگساز پیش از این آلبومهای «شهد و شکر»، «سر سماع» و «جانان» را آهنگسازی کرده، درباره آلبوم «و عشق آمد» گفت: موسیقی ایرانی به لحاظ اجرایی و پیاده سازی ملودی در یک بافت غیر انیسون، موسیقی سادهای نیست. به ویژه وقتی که با کلام همراه میشود. به همین منظور من در آلبوم «وعشق آمد» تمام سعیام را کردهام که از کلام مناسبترین استفاده را داشته باشم. شما اگر به آثار استادانی مانند محمدعلی کیانینژاد و زنده نام پرویز مشکاتیان دقت کنید، درمییابید که تا چه حد در تلفیق شعر و موسیقی وسواس داشتهاند. از این رو طبق همان آموزهها بنده هم سعی کردهام که بین شعرای کلاسیکی چون اوحدی مراغهای، سعدی، حافظ و شاعران معاصری چون استاد محمدعلی بهمنی، بهادر یگانه و محمود توسلیان یک تعامل معنایی و موسیقایی برقرار کنم.
وی درباره بافت کلی اثرش تاکید کرد: تنالیتهای اثر از ابتدا بر روی آواز افشاری استوار است که من این مایه را از روی ملودیای که از بطن اشعار به من الهام شده، ساختهام و طی یک تغییر ریتمیک روی تنالیتهای شور مدولاسیون کردهام. نکته حائز اهمیت این است که تلاش کردهام با استفاده از یک مُد بسیار سنتی به نام افشاری طوری استفاده کنم که فضای تازهای را تجربه کرده باشم. من سعی کردهام از فواصل و آکوردهایی سود ببرم که در کنار هارمونی و کنترپوآن بتوانم جانی دیگر به فضای سنت بدهم. علاوه بر این آگاهانه خواستهام که به زعم ارکسترال بودن بافت آثار آهنگسازی شده، خیلی شلوغ تنظیم نکنم تا شنونده ارتباط خود را با سازهای ملی در دل اثر قطع شده نبیند. در واقع تمام تلاشم این بوده که روند ملودیک اثر از یک انسجام برخوردار باشد.
صنایعی درباره همکاری با سالار عقیلی گفت: سالار عقیلی خواننده بسیار توانمندی است که خواستههای آهنگساز را به بهترین نحو درک و در بهترین زمان و بالاترین کیفیت ارائه میدهد. من از این همکاری با جناب آقای عقیلی بسیار خرسندم و امیدوارم که دوباره فرصتی دست بدهد تا با این هنرمند گرانمایه همکاری داشته باشم.
محمدعلی بهمنی یکی از شاعران آلبوم نیز درباره این همکاری توضیح داده است: «خوشحالم که شما با جوهره هنر خود جانی دیگر بهاین شعر بخشیدهاید. سخنیکه شرح بایستگی موسیقی شما را داشته باشد در من نیست. امید که هنر شناسان راستین میهنمان زبان گویای هنرتان باشند. نگاه هنرشناس امروز روشنایی نسل فرداست.»
آلبوم موسیقی «و عشق آمد» از سوی موسسه فرهنگی و هنری ایران گام با مدیریت صدرالدین حسینخانی منتشر شده است.
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