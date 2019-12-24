فعالیتهای پژوهشی لازمه حیات موسسات آموزشی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، هادی نجف زاده: آموزش و پژوهش نه به معنای آکادمیک آن بلکه به معنای عام در طول زندگی انسان همیشه با او همراه بوده است. از زمانی که یک طفل روز به روز گذران عمر می‌کند تا به مراحل رشد می‌رسد و بعد از آن در نوجوانی و جوانی و ادامه زندگی همیشه در لحظه لحظه زمان، بشر احتیاج به فراگرفتن و جستجو برای نادانسته‌های خود بوده است. حال بعضی از این مجهولات و گمشده‌های زندگی او در جریان روزمره زندگی و گاهی هم در باب عوالم پنهان زمین و آسمان و حتی جهان ریزماده ها بوده است.

اما در فضای تعلیم و تربیت مدارس و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به دلیل ارتباط مستقیم دانش آموزان، دانشجویان و اساتید با معنای عام آموزش و پژوهش این حوزه از زندگی بشر در این دوران و مکان‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند.

در چند سال اخیر نیز با رشد تکنولوژی و گرفتاری انسان در دهکده جهانی ارتباطات مباحث پژوهشی به دلیل ارتباط سریع پژوهشگران و محققین با دیگر دانشمندان از سراسر دنیا توانسته است زمینه ساز اتفاقات منحصر به فرد در انجام تبادلات علمی در سراسر دنیا را فراهم آورد.

انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در دانشگاه و فضاهای آموزش عالی در این بین به دلیل انجام تحقیقات کاربردی بر بستر نیازهای جامعه بشری بیشتر مورد توجه مردم، سیاستمداران و همچنین طبقات مختلف قرار گرفته است.

جامعه آموزشی و دانشگاهی کاشان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین ظرفیت‌های مختلف دانشگاهی و صنعتی در این بین همگام با دیگر مؤسسات آموزشی در ایران و جهان با انجام تحقیقات پژوهشی در راستای رفع نیازهای مردم و کشور سعی و تلاش می‌کند.

۱۲ مجله در دانشگاه کاشان چاپ و منتشر می‌شود

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این واحد دانشگاهی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می‌پذیرد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت مجلات و ژورنال‌های علمی در تحقیقات و پژوهش‌های بین المللی هم اینک در دانشگاه کاشان ۱۲ مجله چاپ و منتشر می‌شود که از این بین دو مجله ISI است.

وی همچنین با بیان اینکه چند مجله دیگر نیز در دست انتشار است، ابراز داشت: از مجموع مجلات منتشر شده در دانشگاه کاشان چهار مجله به زبان انگلیسی چاپ می‌شود.

مجید منعم زاده با اشاره به سعی و تلاش دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه کاشان در ارائه مقالات علمی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ حدود یک هزار و ۸۰ مقاله از محققین این دانشگاه در مجلات ایرانی و بین المللی چاپ شده است که از این بین حدود ۸۰۰ مقاله در مجلات معتبر علمی منتشر شده است.

۲۰۰ طرح پژوهشی تحقیقاتی سال گذشته در دانشگاه کاشان اجرا شده است

وی ارائه ۵۳۰ مقاله در کنفرانس‌های مختلف ملی و بین المللی توسط محققین و پژوهشگران دانشگاه کاشان را نشانه‌ای از اهتمام و اهمیت به پژوهش در این دانشگاه دانست و خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ همچنین ۲۰۰ عنوان طرح علمی پژوهشی در دانشگاه کاشان به مرحله اجرا رسیده است که از این بین ۵۸ طرح در ارتباط با صنعت بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان اعتبار اختصاص یافته به طرح‌های ارتباط با صنعت را در سال ۹۷ حدود ۱۷ میلیارد ریال دانست و اذعان داشت: در سال ۹۸ نیز ۳۰ عنوان طرح در ارتباط با صنعت در دانشگاه اجرا شده است که اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال به آن اختصاص داده شده است.

چاپ ۷۰ عنوان کتاب توسط اساتید دانشگاه کاشان از سال گذشته تاکنون

وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ عنوان کتاب توسط اساتید، محققین و پژوهشگران دانشگاه کاشان در سال ۹۷ چاپ شده است، بیان داشت: در سال ۹۸ نیز تا پایان مهرماه ۲۰ عنوان کتاب چاپ و روانه بازار کتاب شده است.

منعم زاده ارتباط و تعامل با دیگر دانشگاه‌های دنیا را یکی از مهمترین ابزارهای تبادلات علمی دانست و افزود: به این منظور با دانشگاه‌های مختلفی تفاهم نامه امضا شده است که آخرین نمونه آن با یکی از دانشگاه‌های فیلیپین بوده است.

وی مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه کاشان را یکی از مراکز تحقیقی مجهز در منطقه دانست و اظهار داشت: این واحد تحقیقاتی آمادگی کامل دارد با دیگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی همکاری کند.

وجود سه واحد توسعه تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در گفت و گو با مهر با بیان اینکه در این واحد دانشگاهی سه واحد توسعه تحقیقاتی بالینی وجود دارد، اظهار داشت: برای تأسیس چهار مرکز تحقیقاتی در حوزه‌های علوم تشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی و تروما نیز موافقت قطعی آن اخذ شده است.

وی همچنین از اخذ موافقت اصولی تأسیس شش مرکز تحقیقاتی دیگر در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان خبر داد و اظهار داشت: مرکز رشد و نوآوری دانشگاه نیز سال گذشته همزمان با سفر معاون علمی فناوری رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.

۱۹۰ طرح تحقیقاتی در سال جاری تاکنون در دانشگاه علوم پزشکی کاشان اجرا شده است

حمیدرضا بنفشه با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان در سال ۹۷ حدود ۲۲۶ طرح تحقیقاتی داشته است، تصریح کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ این تعداد ۱۹۰ طرح تحقیقاتی بوده است.

وی از چاپ و انتشار ۴۵۰ مقاله در سال ۱۳۹۷ توسط محققین پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ نیز ۳۹۳ مقاله توسط اساتید و دانشجویان این دانشگاه در مجلات داخلی و خارجی چاپ شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از جمله مهمترین اقدامات پژوهشی این دانشگاه در سال ۹۸ را مشارکت در برنامه‌های ملی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت دانست و خاطرنشان کرد: راه اندازی آزمایشگاه جامع، کسب مجوز موافقت اصولی تأسیس پژوهشکده علوم پایه، کسب نمایه بین المللی scopus و میزبانی از دو کنگره ملی و بین المللی با حضور محققین برجسته از سراسر ایران و همچنین خارج از کشور از جمله دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کاشان در فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی بوده است.

انجام تحقیقات و پژوهش همان گونه که گفته شد فقط به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی محدود نمی‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت اساس و بنیان تحقیق و پژوهش در مدرسه و در دوران دانش آموزی شکل می‌گیرد. هر چند ماهیت و ذات فعالیت‌های تحقیقاتی در مدارس با دانشگاه‌ها تفاوت زیادی دارد ولی به اعتقاد کارشناسان آنچه می‌تواند دانشگاهی پژوهش محور را ایجاد کند تقویت روحیه پرسشگری در بین دانش آموزان در مدارس و علی الخصوص مقاطع ابتدایی است.

در این بین آموزش و پرورش کاشان نیز با درک این موضوع در سال ۱۳۸۳ با تأسیس پژوهش سرای دانش آموزی غیاث الدین جمشید کاشانی زمینه را برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانش آموزان کاشان فراهم کرد.

فعالیت پژوهش سرای دانش آموزی کاشان در پنج حوزه

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی کاشان نیز با بیان اینکه در این مرکز فعالیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی برای استفاده دانش آموزان ارائه می‌شود، اظهار داشت: این پژوهش سرا در پنج حوزه نجوم، رباتیک، هوافضا، دومینو و زیست فناوری پذیرای دانش آموزان علاقمند کاشانی است.

وی با اشاره به اینکه سه آزمایشگاه فیزیک، شیمی و زیست نیز در این پژوهش سرا به دانش آموزان کاشانی خدمات ارائه می‌دهند، ابراز داشت: بسته‌های اردویی یک روز با پژوهش سرا و همچنین شگفتانه های طبیعت از جمله خدماتی است که به دانش آموزان ارائه می‌شود.

حسن عصار فینی با بیان اینکه دانش آموزان عضو این پژوهش سرا دارای رتبه‌های برتر کشوری در المپیادهای علمی هستند، تصریح کرد: از جمله این افتخارات کسب رتبه برتر در المپیاد نانو کشوری، کسب رتبه دوم استانی در رشته دومینو و همچنین کسب رتبه اول در جشنواره خوارزمی در رشته هنر است که توسط دانش آموزان عضو این پژوهش سرا به دست آمده است.

پذیرش روزانه ۲۰۰ دانش آموز در پژوهش سرای دانش آموزی غیاث الدین جمشید کاشانی

وی با بیان اینکه این پژوهش سرا در زمینی با وسعت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و در زیربنای حدود ۹۰۰ متر ساخته شده است، افزود: روزانه بیش از ۲۰۰ دانش آموز در این مرکز پذیرش می‌شوند.

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی غیاث الدین جمشید دانش آموزی کاشان استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن را برای رشد فکر و شخصیت دانش آموزان ضروری دانست و بیان داشت: این مرکز تلاش می‌کند با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم و امکانات مورد نیاز برای دانش آموزان زمینه باوری اندیشه‌های خلاقانه دانش آموزان را فراهم آورد.

یکی از اقدامات مؤثر برای استفاده از ظرفیت تحقیق و پژوهش‌های دانشگاهی برای استفاده در صنعت پارک‌های علمی و فناوری است که با تلاش متولیان امر در شهرهای مختلف در حال تأسیس است. این پارک‌ها به دلیل استفاده از ظرفیت‌های مختلف به خوبی توانسته است به گونه‌ای ارتباط میان دانشگاه و صنعت را در عمل نشان دهد به نحوی که می‌توان گفت پارک‌های علمی و فناوری مکانی برای بالفعل کردن ایده‌ها و پژوهش‌های بالقوه دانشگاهی است.

خوشبختانه این مراکز با استقبال دانشجویان، اساتید و همچنین دانش آموختگان رشته‌های مختلف علوم پایه و فنی مهندسی توانسته است به یکی از بازوهای اجرایی بخش تحقیقاتی کشور تبدیل شود. در کاشان نیز پارک علمی و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه کاشان در مجموعه مرحوم آیت‌ا… یثربی با مساحت حدود دو هکتار در تابستان سال جاری به بهره برداری رسید.

این پارک به دلیل موقعیت مکانی و همچنین وجود واحدهای مختلف تولیدی صنعتی با پتانسیل بالا در حوزه‌های فرش و نساجی، خودروسازی، اسانس و گیاهان دارویی و همچنین صنایع سنگین همچون فولاد و گالوانیزه در کاشان توانسته است جایگاه ویژه ای در بین جامعه دانشگاهی و صنعتگران کاشان پیدا کند.

یکی از اهداف پارک علم و فناوری فراهم کردن بستر ارتباطی لازم بین دانشگاه و صنعت است

رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اهداف این پارک فراهم آوردن بستر ارتباطی کارآمد بین دانشگاه و صنعت به شکل مطلوب است، اظهار داشت: در حال حاضر محورهای اولویت دار صنایع و شرکت‌های دانش بنیان منطقه در حوزه فناوری توسط کارگروه‌های تخصصی متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های منطقه و افراد خبره در صنعت و تجارت در حال شناسایی است تا بتوان پژوهش‌های کاربردی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در این پارک، منجر به محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده بالا و مبتنی بر توان داخلی و اشتغال مولد گردد.

استقرار و جذب ۲۰ واحد فناور در پارک علم و فناوری کاشان در شش ماه گذشته

وی از استقبال بسیار خوب متقاضیان و استقرار و جذب ۲۰ واحد فناور در پارک علم و فناوری کاشان طی شش ماه گذشته خبر داد و ابراز داشت: این واحدها در موضوعاتی نظیر میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، انرژی و محیط زیست، اسانس و گیاهان دارویی و فناوری ماشین‌های بافت فرش در این پارک مشغول به فعالیت هستند.

محمد نظیفی فرد تصریح کرد: این پارک با برگزاری نشست‌های متعدد با متقاضیان و برگزاری جلسات توجیهی و معرفی خدمات پارک، تیم‌های دارای ایده فناورانه و همچنین شرکت‌های واجد شرایط ورود به پارک؛ شناسایی تا برای فعالیت در این پارک جذب گردند.

وی معیارهای پذیرش در این پارک را داشتن ایده‌های نو مبتنی بر فناوری و با رویکرد اقتصادی، ارائه برنامه کاری مناسب و متناسب با موضوع فعالیت و داشتن تیم کاری متخصص مرتبط با موضوع مورد فعالیت دانست و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی با بهره‌مندی از مزایای متعدد نظیر استقرار، انتقال فناوری، حمایت‌های قانونی و بین المللی، بازاریابی و تجاری سازی ایده و محصول واحدهای فناور در حال رشد و رشد یافته و همچنین واحدهای تحقیق و توسعه شاهد رشد اقتصادی روز افزون دانش بنیان و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در شهرستان کاشان باشیم.

اما در این میان مشکلی که به نوعی دیگر دغدغه همگان و همچنین گریبانگیر محققین و پژوهشگران است بحث بروکراسی اداری است. بروکراسی اداری برای یک محقق و کارآفرین همانند کوهی در مقابل یک ایده و فعالیت کارآفرینی است که حتی اگر فرد محقق و کارآفرین بسیار هم علاقمند به فعالیت خود باشد باید فرهادوار کلنگ زنان کوه را از مسیر خود بردارد. قابل کتمان نیست در این بین بسیاری از محققین، پژوهشگران و کارآفرینان با ایده‌های بسیار نو و خلاقانه عطای حضور در جنگ با مشکل بزرگ کوه وار بروکراسی اداری را به لقای آن می‌بخشند.

پژوهشگران باید فارغ از مسائل اداری روزمره تمرکز به فعالیت‌های تحقیقاتی داشته باشند

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشمندان یکی از مهمترین مؤلفه‌های دستیابی به اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب است، اظهار داشت: پژوهشگران باید فارغ از مسائل اداری روزمره تمرکز به فعالیت‌های تحقیقاتی خود داشته باشند.

وی حضور خیرین در امر پژوهش و تحقیقات را ضروری دانست و ابراز داشت: لازم است مدارس و دانشگاه‌های سراسر کشور علاوه بر استفاده خیرین در توسعه فیزیکی و کالبدی از ظرفیت ایشان برای پیشبرد فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی هم استفاده کنند.

سیدجواد ساداتی نژاد ساخت آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی و تجهیز آنها را از جمله حوزه‌های فعالیت خیرین در بخش پژوهش دانست و ابراز داشت: یکی دیگر از حوزه‌های فعالیت خیرین در حوزه تحقیق و پژوهش حمایت از دانش آموزان و دانشجویان تلاشگر در این حوزه است.

وی با اشاره به تأسیس نخستین بنیاد نخبگان مردمی آموزش عالی در کشور تصریح کرد: این بنیاد به همت برادران خیر مرتضی و علی سعیدی برای حمایت از پژوهشگران در دانشگاه کاشان تأسیس شد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی افزود: با تأسیس این بنیاد و نمونه‌های مشابه در سراسر کشور با ایده‌های برتر نخبگان و پژوهشگران، محصولات دانش بنیان ارائه و تحویل جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه در مسیر پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با جامعه هنوز راه زیادی داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که پژوهش به سمت و سوی پژوهش کاربردی و قابل استفاده در صنعت سوق داده شود.

امید است مسئولین با حمایت از فکر و ایده و خلاقیت جوانان و آینده سازان کشور زمینه را برای ساخت آینده‌ای روشن فراهم کنند که به یقین با توکل به خدا و همچنین نگاه به درون کشور و استفاده از ظرفیت‌های مختلف موجود در کشور می‌توان باعث عزت و افتخار ایران و ایرانی شد.