راعی: تحقیقات دانشگاهی باید متناسب با نیاز جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره پژوهش و فناوری در دانشگاه کاشان، پژوهش را "محور توسعه و زیربنای جامعه" دانست و اظهار کرد: برنامه‌های هفته پژوهش امسال، پیش از روز پژوهش و در ماهیت عملیاتی انجام شدند و این دومین سال است که با تدبیر و دستور استاندار محترم، برنامه‌های هفته پژوهش به صورت مستقل در منطقه شمال اصفهان و شهرستان کاشان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به گزارش دبیر برنامه هفته پژوهش ابراز کرد: امسال مشارکت گسترده‌تری در برگزاری برنامه‌ها شاهد بودیم و نزدیک به ۱۸ حوزه ارزیابی شد.

فرماندار کاشان تصریح کرد: نکته قابل توجه، اختصاص یک کمیته مستقل به حوزه بانوان، کارآفرینی و پژوهش بود که با توجه به جمعیت ۵۴ درصدی بانوان در شهرستان، به جهت اهمیت موضوع پژوهش و نقش مؤثر آن در توسعه جامعه صورت گرفت.

وی با برشمردن اولویت‌های توسعه‌ای شهرستان و استان، تصریح کرد: موضوعاتی نظیر گردشگری، انرژی خورشیدی، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، و موضوع جمعیت و خانواده، از محورهای توسعه شهرستان و استان هستند که انتظار می‌رود مورد توجه قرار گیرند. پنل‌های تخصصی نیز در تلاش بودند تا از این محورها استفاده کنند.

راعی افزود: در کنار این اولویت‌ها، مسائلی چون آلودگی، تلفات ناشی از تصادفات و آسیب‌های اجتماعی نیز که شهرستان کاشان با آن‌ها روبروست، باید در مباحث پژوهشی مدنظر قرار گیرند.

کاربردی بودن پژوهش، یک ضرورت است

وی با تأکید بر اینکه پژوهش‌ها باید متناسب با نیازهای جامعه و کاربردی باشند، اظهار داشت: خیلی وقت‌ها می‌بینیم تحقیقی انجام می‌شود، اما عملاً کاربردی ندارد. تحقیقات و پژوهش‌های ما باید بر اساس نیاز جامعه‌مان باشد و انتظار این است که دانشگاه‌ها بتوانند نیازهای جامعه را پاسخگو باشند.

فرماندار کاشان هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه‌ها و برنامه‌ها را "تلاش در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش" برشمرد و از حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و به‌ویژه دانش‌آموزان در نمایشگاه خبر داد.

وی گفت: حضور وزیر صمت و استاندار در نمایشگاه نیز مؤید اهمیت این حرکت است. خلاقیت و نوآوری موجود در بین جوانان و نوجوانان، با حمایت و تجاری‌سازی اختراعات، می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را مرتفع سازد.

راعی در پایان ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، امور بانوان فرمانداری و دانشگاه دختران مهارت، از تجلیل خیرین در مراسم نیز یاد کرد و گفت: خیرینی که با عشق و ارادت به حوزه علم هزینه کردند، یقیناً آثار و برکات کارشان برای توسعه شهرستان بیش از سایر حوزه‌ها خواهد بود.