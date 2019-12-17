رحیم مخدومی نویسنده انقلاب و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر جدید خود گفت: حدود دو هفته است که پژوهشهایم را درباره زندگی استاد خلبان، شهید حاج احمد مایلی آغاز کردهام. این تحقیقات شامل مصاحبه با خانواده و همچنین بررسی وجوه اجتماعی و روحیات عرفانی این شهید است.
وی افزود: در بخش بعدی مصاحبهها، به نقش شهید موردنظر در دوران دفاع مقدس و تاثیرش بر مدافعان حرم میپردازم. دلیل اینکار هم این است که این شهید نقش تاثیرگذاری در این دو برهه دفاع داشته است. همچنین برای تکمیل تحقیقاتم، سفری به استان سیستان وبلوچستان خواهم داشت و محلی را که اینشهید در آن به شهادت رسیده، از نزدیک خواهم دید.
ایننویسنده در ادامه درباره شیوه روایت و نگارش خود گفت: راستش قالب خاطرهنگاری را برای نگارش این کتاب در نظر گرفتهام. شهید مایلی از شخصیتهای ویژهای است که طی حدود ۶۰ سال زندگی، هیچگاه انسانی خنثی نبوده و همیشه از گروه نقشآفرینان بوده است. او در هر جبههای که حضور داشته، شاخص بوده و زندگیاش ابعاد گستردهای دارد. این ابعاد مختلف باید دقیق جمعآوری شود تا بعد بشود به سمت تدوین و تالیفشان حرکت کرد.
مخدومی همچنین گفت: من اینشهید را نمیشناختم اما در تحقیقاتم به این باور رسیدهام که بارزترین ویژگی این شهید عزیز، عدم ایستایی است. برای ایشان که در سن میانسالی به شهادت رسیده، بازنشستگی هیچ معنایی نداشته و اصلا بهعنوان یک مانع برایش محسوب نمیشده است.
وی درباره زمان پایان کار و چاپ کتاب موردنظر گفت: اگر مراحل نگارش را براساس زمانبندی به پایان برسانم، میتوان امیدوار بود که کتاب به نمایشگاه کتاب تهران برسد.
خلبان سردار شهید حاج احمد مایلی فرمانده یگان ویژه هوایی صابرین و یگان ویژه هوایی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران بود که در جریان یک عملیات شناسایی در منطقه ایرانشهر سیستان و بلوچستان در نوزدهم مهرماه ۱۳۹۵ به شهادت رسید. وی در بیشتر عملیاتهای مبارزه با اشرار و قاچاقچیان کردستان و مناطق مرزی سیستان و بلوچستان حضور داشت و در دفاع از حریم اهل بیت و آموزش نیروهای جهان اسلام از جمله حزبالله لبنان و مدافعان حرم، نقش مهم و تاثیرگذاری داشت. شهید مایلی با راهاندازی گشتهای هوایی مناطق مرزی سیستان و بلوچستان در ایجاد امنیت این منطقه استراتژیک نقش بهسزایی داشت.
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