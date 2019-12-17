به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری نهاد کتابخانههای عمومی کشور و دانشگاه هنر، در حاشیه نشست «فضا و معماری کتابخانههای عمومی ایران» در دانشگاه هنر با حضور علیرضا مختاپور دبیرکل نهاد کتابخانهها و سیدحسن سلطانی رئیس دانشگاه هنر، با هدف بهرهگیری متقابل از منابع اطلاعاتی، ظرفیتها و فرصتهای پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی طرفین و به منظور تدقیق نحوه تعامل فیمابین و دستیابی به چارچوب تفاهم و اقدام مشترک، به امضا رسید.
این تفاهمنامه که به مدت سه سال میان نهاد و دانشگاه تهران منعقد شده، در زمینه همکاریهای پژوهشی، همکاریهای آموزشی، همکاریهای علمی، فنی و هنری بوده و بر اساس تشکیل کمیته کار مشترک اجرایی خواهد شد.
بر این اساس، یک شورای تخصصی یا کمیته کار مشترک، متشکل از نماینده نهاد کتابخانهها به انتخاب معاونت برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانهها و نماینده دانشگاه هنر به انتخاب ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه، تشکیل و موضوع را مطالعه و طرحهای عملیاتی خود را جهت تصویب به دبیرکل نهاد و رییس دانشگاه ارائه خواهند کرد.
«همکاریهای پژوهشی» این تفاهمنامه درباره اجرای پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی مورد نیاز طرفین بهصورت مشترک یا در همکاری متقابل، ایجاد بانکهای اطلاعاتی از محققین و متخصصین فعال دانشگاهی در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی موردنیاز نهاد، استفاده از ظرفیتهای نهاد برای اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه در جامعه، ایجاد کمیته مشترک بین نهاد کتابخانهها و دانشگاه برای فعالیتهای دو جانبه، استفاده متقابل از کتابخانهها، و اسناد علمی مکتوب طبق مقررات و ضوابط، اجرای پایاننامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در زمینههای مورد نیاز نهاد، تبادل آمار و اطلاعات از طریق پایگاههای اطلاعاتی مربوطه، برگزاری نشستها، سخنرانیها و سمینارهای علمی در زمینههای مورد نیاز نهاد و همچنین همکاری در زمینه تألیف، ترجمه متون و انتشار کتب، نشریات و ویژهنامههای علمی خواهد بود.
همچنین «همکاریهای آموزشی» ذکر شده در این تفاهمنامه نیز شامل اجرای همایشها، کارگاهها و دورههای مختلف آموزشی توسط دانشگاه یا بهصورت مشترک، استفاده از پایگاههای اطلاعاتی و امکانات آموزشی طرفین برای استفاده دانشجویان و کاربران کتابخانههای عمومی و فراهم نمودن ظرفیت کافی و شرایط مناسب برای انجام دورههای کارآموزی دانشجویان در نهاد تعیین شده است.
«همکاریهای علمی، فنی و هنری» این تفاهمنامه نیز به بهرهگیری از نیروهای علمی و تخصصی در حوزههای مورد نیاز و مورد تفاهم (از جمله: معماری، شهرسازی، مدیریت شهری، مطالعات اجتماعی، هنردرمانی اجتماعی، هنرهای تجسمی و کاربردی، مرمت اشیاء، ابنیه و بافت، طراحی صنعتی، طراحی داخلی، طراحی تجهیزات، هنرهای شهری و گرافیک محیطی، مطالعات و برنامهریزی موزه؛ مبلمان شهری، موسیقی و ...) اختصاص دارد.
بر اساس اینتفاهمنامه نهاد کتابخانهها متعهد به همکاری در اجرای برنامههای ترویجی (اعم از سمینارها، نشستها، همایشها، نمایشگاهها و ...) در حوزههای مختلف هنری مرتبط با کتاب و کتابخوانی، در حد مقدورات نهاد، انجام داوری، ارزیابی، نظارت بر طرحهای پژوهشی و بررسی نتایج و عناوین و محتوای آنها، فراهمآوری استفاده متقابل از کتابخانه و مرکز اسناد مجموعه و انجام بازدیدها برای دانشگاه، انتشار مقالات علمی حاصل از نتایج پروژههای تحقیقاتی مصوب در حوزه کتابخانههای عمومی در نشریات علمی نهاد و تهیه مستمر عناوین و اولویتهای تحقیقاتی مورد نیاز نهاد و ارسال آنها به دانشگاه شده است.
دانشگاه هنر نیز متعهد شده است با توجه به توان علمی، فنی و هنری موجود در دانشگاه، در زمینههای برنامهریزی، مشاوره، طراحی و مدیریت طرحهای اجرایی، ضمن بهرهگیری از نیروهای علمی و تخصصی خود، در حوزههای مورد نیاز نهاد، در زمینههای مورد اشاره، در چارچوبهای مرسوم حرفهای، با مجموعه نهاد همکاری و همراهی کند.
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