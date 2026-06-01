به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مسئولان جهاددانشگاهی و نهاد کتابخانههای عمومی کهگیلویه و بویراحمد با هدف بررسی ظرفیتهای همکاری و توسعه فعالیتهای فرهنگی برگزار شد.
سرپرست جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به مأموریتهای علمی و فرهنگی این نهاد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی همواره در حوزه ارتقای آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ مطالعه و اجرای برنامههای فرهنگی نقشآفرینی کرده و ظرفیتهای مناسبی برای همکاری با کتابخانههای عمومی در استان دارد.
عیسی فتحی افزود: با توجه به توانمندیهای موجود در هر دو مجموعه، زمینه برای اجرای برنامههای مشترک فرهنگی، آموزشی و ترویجی بیش از گذشته فراهم است و جهاددانشگاهی آمادگی دارد در حوزه کتاب و کتابخوانی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و فعالیتهای آموزشی همکاری خود را گسترش دهد.
در ادامه این نشست، مدیرکل کتابخانههای عمومی کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به جایگاه جهاددانشگاهی در کشور گفت: این نهاد از ابتدای شکلگیری با هدف پاسخگویی به بخشی از نیازها و خلأهای موجود در فضای دانشگاهی ایجاد شد و امروز به مجموعهای اثرگذار در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.
محسن جبارنژاد با بیان اینکه کتابخانههای عمومی و جهاددانشگاهی هر دو در مسیر خدمترسانی فرهنگی به جامعه حرکت میکنند، افزود: همکاری میان این دو نهاد میتواند زمینهساز اجرای طرحهای مؤثر برای افزایش مشارکت فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی عمومی باشد.
وی ظرفیتهای جهاددانشگاهی از جمله مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و مجموعههای فعال در حوزه ترویج مطالعه را فرصت مناسبی برای تعریف برنامههای مشترک دانست و بر آمادگی کامل کتابخانههای عمومی برای توسعه تعاملات تأکید کرد.
در پایان این نشست، دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک به منظور پیگیری برنامهها و توسعه همکاریهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی توافق کردند.
