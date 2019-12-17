چند نکته درباره منظر فرهنگی اورامان و مرمت تخت جمشید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دستاوردهای پژوهشی پایگاه های جهانی و ملی کشور به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری در روز ۲۶ آذرماه در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی برگزار شد. در این نشست تخصصی بخشی از دستاوردهای پایگاه ها مانند پژوهش های باستان شناسی منظر فرهنگی اورامان، پژوهش های نوین حفاظت از مجموعه میراث جهانی تخت جمشید با مشارکت مرمت گران بدون مرز ایتالیا، پژوهش درباره الگوی حفاظت شهری از بافت قدیم شارستان میبد و تجربه حفاظت از گنبد مسجد امام (ره) و گنبد مسجد شیخ لطف الله در نقش جهان اصفهان ارائه شد.

در این نشست که به همکاری پژوهشی، آموزشی و فنی مشترک در زمینه حفاظت و مرمت هیات ایران و ایتالیا پرداخته شد، حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: رویکرد ما در مرمت عوض شده بود و سیاست این بود که از مرمت سنگین فاصله بگیریم و به حفاظت روی بیاوریم. نقطه اوج فعالیت هایی از این دست کاری است که در یک سال گذشته با همکاری مرمت گران بدون مرز ایتالیایی انجام شد.

هدف هم آموزش و پژوهش بوده است و ماحصل آن فعالیتی است که در دو نقطه از تخت جمشید آغاز شد در دروازه شرقی کاخ شورا و دیواره جنوبی تچر. اعتبار این کار از طریق موسسه ایتالیایی و توسط بنیاد اعتباری سوئیس تامین شد.

وی همچنین درباره مطالعاتی که درباره گلسنگ ها و کنترل آن انجام گرفته بیان کرد: شناخت درباره این گلسنگ ها انجام شده بود و برای کنترل آن به نتایج خوبی رسیدیم که در آینده چاپ می شود. در پاکسازی به این نتیجه رسیدیم که برخی از رسوبات نیازمند حذف هستند. همچنین این امکان فراهم شد تا از لیزر برای شناختن لایه های زیرین که با روش دستی قابل پاک شدن نبود، استفاده شود. زیر برخی از لایه ها رنگ بود و بر اثر شوک انبساطی نسبت به سنگ دچار آسیب می شدند و رنگ را از خودشان جدا می کردند.

فدایی در سخنرانی خود بر این موضوع تاکید داشت که نمی توان با همه گلسنگ ها یکسان برخورد کرد همچنین توضیحاتی را درباره مرمت سنگ های تخت جمشید داد .

در مستندی که با این منظور پخش شد نیز درباره نحوه فعالیت و مرمت سنگ ها توسط مرمت گران بدون مرز توضیحاتی داده شد. در این مستند مخاطب با انواع روش های مرمتی به کار گرفته شده در تخت جمشید آشنا می شد. از دستمال کاغذی آغشته به بی کربنات آمونیوم تا تزریق زیر سنگ ها.

سپس طالب نیا مدیر پایگاه میراث فرهنگی روستای اورامانات گفت: پژوهش های مختلفی در دو سال گذشته در پایگاه اورامان انجام شده است ۲۴ پژوهش از جمله در حوزه مردم شناسی معماری و ... .

وی افزود: زمانی که صحبت از منظر فرهنگی اورامانات می شود بیشتر ذهنیت ها به سمت بافت روستایی می رود ولی حالا می خواهیم از منظر باستانی آن را معرفی کنیم. در این منظر ۶ دهانه پایه پل داریم و آثاری که پیرامون روستا شکل گرفته اند. موقعیت قرارگیری جغرافیایی روستای اورامانات مهم است چون بین شمال بین النهرین زاگرس شمال و زاگرس مرکزی و فلات مرکزی قرار دارد. در اورامان از دوره غارنشینی تا یکجانشینی می توان آثاری را دید. هنوز هم برخی از راههای باستانی وجود دارد که مردم از آنها استفاده می کنند و می تواند در بحث مردم شناسی مهم باشد.

وی گفت: تعداد آثار شناسایی شده را از ۱۴۸ اثر به ۲۵۵ اثر رسانده ایم که البته ۹۵ اثر فاقد مدارک هستند. براساس گاهنگاری نیز در منطقه ۱۳ محوطه پارینه سنگی، ده محوطه نوسنگی، ۲۳ محوطه مس و سنگ و ۴۷ محوطه با دوره مفرغ و ۴۸ محوطه دوره آهن و ۱۱۴ محوطه تاریخی و ۲۰۸ محوطه اسلامی شناسایی شده است. متاسفانه از این محوطه هایی شناسایی شده تنها ۱۲ محوطه ثبت شده و یکی از آ نها تعیین عرصه و حریم نشده اند.