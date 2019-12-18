۳.۷ میلیون مسافر از مرزهای آذربایجان غربی تردد کردند

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی با دارا بودن پنج پایانه مرزی که ۲۲ درصد پایانه های مرزی کشور به شمار می رود افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون سه میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر با رشد ۴۷ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه پارسال از مرزهای استان تردد کرده اند.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ترددها مربوط به مرزهای بازرگان و تمرچین بوده است، ادامه داد: از کل تردد مرزی استان، ۳۴ درصد مربوط به مرز بازرگان ماکو، ۲۶ درصد مربوط به مرز تمرچین پیرانشهر و ۲۱ درصد مربوط به مرز رازی خوی است.

شکری با اشاره به اینکه در این مدت ۸۰۰ هزار ایرانی نیز از مرزهای آذربایجان غربی به خارج از کشور رفته اند که بیشترین مورد مربوط به ترکیه بوده است اظهارداشت: روزانه نزدیک چهار هزار و ۲۰۰ خارجی از مرزهای استان وارد کشور می‌شوند که بیشترین ورودی مربوط به مرز بازرگان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از اعزام شش هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به بنادر جنوبی کشور خبر داد و گفت: امسال نزدیک به شش هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان جهت حمل کالاهای اساسی از بنادر جنوبی کشور به آذربایجان غربی و سایر استان‌ها اعزام شده است.

شکری همچنین از فعالیت ۱۸ هزار دستگاه انواع کامیون و چهار هزار دستگاه خودرو سواری در استان خبر داد و گفت: سالانه ناوگان حمل و نقل باری استان ۱۲ میلیون تن کالا و سواری ها هشت میلیون نفر مسافر را جابه جا می کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اضافه کرد: در هشت ماهه گذشته بالغ بر ۳۲۰ کیلومتر در سطح کلیه محورهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی آذربایجان غربی با اعتباری بالغ بر ۱۱۶۹ میلیارد ریال اجرایی شده است.