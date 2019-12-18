آموزش ۵۶۰ قاضی جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، جواد رحیمی گفت: پیرو ابلاغ ویژه رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تاکنون حدود شش پودمان آموزشی برگزار شده است که بواسطه آن ۵۶۰ قاضی دارای ابلاغ ویژه آموزش دیده اند و قرار است در سال ۹۸ به شرط تخصیص بودجه دو دوره دیگر نیز برگزار گردد.

وی افزود: ضرورت برگزاری این دوره‌های تخصصی با استفاده از اساتید مجرب در جهت برقراری روند یکسان رسیدگی‌ها و اتقان آراصورت گرفته است.

رحیمی گفت: همچنان برای انعقاد تفاهم نامه سه جانبه مابین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگی قوه قضاییه مستقر در ستاد و مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام آمادگی داریم که با همکاری و حمایت حجت الاسلام والمسلمین امینی معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه دوره ها را بصورت استانی نیز برگزار کنیم.

وی افزود: این تمایل به همکاری سه جانبه مابین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگی قوه قضاییه مستقر در ستاد و مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه بوجود آمده است که دوره تخصصی ویژه قضات برگزار می گردد و به تبع آن قضات هم خیلی استقبال کردند. قضات با همفکری مشاوران و اساتید ویژه، قوانین روز را بررسی نموده و به رسیدگی پرونده ‌های حوزه قاچاق کالا و ارز می پردازند.

مدیر کل دفتر نمایندگی قوه قضاییه مستقر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان سخنان خود عنوان کرد: بازخوردهای دوره‌های قبلی و گزارشات واصله از آراء استان‌ها، نشان دهنده تغییر و اصلاح رویه ها در روند رسیدگی می باشد. از نهایت همراهی حجت الاسلام والمسلمین امینی ممنونیم و امیدواریم با وجود مضیقه های بسیار، در خصوص برگزاری دو دوره دیگر برنامه ریزی مدونی صورت گیرد و با ادامه همکاری نتایج ملموس‌تری کسب نماییم و به سمت آموزش‌های استانی هم پیش رویم و با بروز شدن قوانین نهایت بهره‌مندی را کسب نماییم.