به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، دبیر شورای فرهنگ عمومی در تحلیل وضعیت صنعت اسباب‌بازی گفت: به نظر من روندی که الان شروع شده روند خوبی است و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش شورای نظارت بر اسباب‌بازی به طور جدی وارد عمل شده است و این جدیت چندین سال است که هم در زمینه ورود اسباب‌بازی و هم در زمینه طراحی، تولید و تناسب آن با مبانی فرهنگی جامعه و همین‌طور تناسب اسباب‌بازی‌ها با پیچیدگی‌های روان‌شناسی کودکان و نوجوانان آغاز شده است و با همکاری همه بخش‌ها ادامه خواهد داشت و رو به جلو حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به گذشته این صنعت، ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان اسباب‌بازی در کشور دارای دو انجمن هستند که در کنار هم با سیاست‌گذاری‌های مشترک کارها را پیش می‌برند که این نکته مهم و حائز اهمیتی است؛ البته اسباب‌بازی هنوز به آن جایگاهی که واقعاً جامعه ما به آن نیاز دارد، نرسیده است و علت آن هم مسائل اقتصادی، فرهنگی، باورهای خانواده‌ها و تاثیرهایی است که از طریق دیگران بر جامعه ما تحمیل می‌شود.

او تاکید کرد: ضروری است، تعامل بیشتری با جامعه داشته باشیم، تا تولیدکنندگان شناخت درستی از جامعه به دست بیاورند و نیازهای موجود را رصد کنند و متناسب با چیزی که در جامعه مورد نیاز است؛ وارد عمل شوند.

وی افزود: در حال حاضر رقابت‌های خوبی در جریان است و نکته مهمی که وجود دارد این است که تولیدکنندگان ما با نهادهای تعلیم و تربیتی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش به درستی وارد عمل شده‌اند و ارتباط خوبی میان نهادهای متولی تعلیم و تربیت و همین‌طور تولیدکنندگان اسباب‌بازی وجود دارد؛ چون اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، شرایط مناسبی به وجود نمی‌آید و در روند تولید وسایل بازی مورد نیاز کودکان خلل وارد می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی به تجربه خود اشاره داشت و گفت: در جلسه‌های متعددی که با دوستان تولیدکنندگان داشتم به این مسائل پی بردم که ارتباطات بین نهادهای متولی بیشتر شده و این نشانه خوبی برای پیشرفت و به روز شدن دنیای اسباب‌بازی در کشور است.

این مسئول درباره راهکارهایی مثل جشنواره ملی اسباب‌بازی و تأثیر آن در صنعت این حوزه گفت: در چند سال گذشته به جدیت این جشنواره رشد پیدا کرده و تعداد افرادی که در این جشنواره هستند سال به سال بیشتر می‌شود، انگیزه‌ها رشد پیدا می‌کند و رقابت‌های ارزنده و تعاملات مناسبی در جریان است و این نوید را می‌دهد که در آینده اگر با پشتکار و مدیریت درست منابع انسانی جلو برویم، علاوه بر رفع نیاز داخلی کشور، قدم‌های مؤثر و بزرگی برای برنامه‌های صادرات اسباب‌بازی به خارج از کشور نیز برداریم.

موالی‌زاده به شعار جشنواره امسال «تمرین زندگی» و این بحث اشاره کرد و گفت: برای تحلیل این شعار باید به دنیای کودکی خودمان برگردیم و تأثیر اسباب‌بازی‌ها را بر روی خودمان، پرورش فکر و ایده، خلاقیت، شخصیت، پرورش اجتماعی و حتی جسمی خود بررسی کنیم. همه ما در کودکی اسباب‌بازی‌هایی داشتیم که تعداد شاخصی از آن‌ها امروز توانسته است؛ شاکله اصلی شخصیت ما را تشکیل دهد.

وی ادامه داد: اگر این را قبول کنیم که ما بزرگترها بخشی از شخصیتی که داریم از طریق همان ابزارهای بازی کودکی شکل گرفته می‌توانیم به این باور برسیم که نقش اسباب‌بازی در آینده کودکان پررنگ‌تر از چیزی است که تصورش را می‌کنیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی در همین حال در بحث مساله بومی‌سازی در اسباب‌بازی گفت: در کودکی ما بیشتر اسباب‌بازی‌ها دست‌ساز و ساخته دست خانواده بود که در آن فرهنگ و سنت‌های شهر یا روستای ما نهفته بود به همین خاطر نقش عدم فراموشی هویت را هم برای ما بازی می‌کرد؛ اگر اسباب‌بازی‌ها امروزه مسیری را در پیش بگیرند که علاوه بر سرگرمی بتواند ریشه‌های هویتی ما را هم به کودکان بیاموزد، می‌توانیم بگوییم تا حد زیادی به هدف این شعار نزدیک می‌شویم.

وی افزود: همان‌قدر که نقش صلح دوستی، بازی‌ها و ارتباطات جمعی و گروهی باید در اسباب‌بازی‌ها وجود داشته باشد، نگاه مستتر در آن به آینده و افق دور دستی که برای کودکان و نوجوانان ترسیم می‌کند هم باید قوی و قابل قبول باشد تا کودکان در سن پایین بتوانند به نوعی با ابزار و اسباب‌بازی خود تمرینی برای روزهای مسئولیت‌پذیری و بزرگسالی و پذیرش نقش‌های خود در جامعه داشته باشند.

پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای نظارت بر اسباب‌بازی از ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.