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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۳:۱۹

حاجی میرزایی مطرح کرد

مهمترین کارکرد سازمان دانش آموزی تربیت دانش آموزان با مهارت است

مهمترین کارکرد سازمان دانش آموزی تربیت دانش آموزان با مهارت است

وزیرآموزش‌وپرورش مهم‌ترین مأموریت سازمان دانش‌آموزی را تربیت دانش‌آموزانی با مهارت‌های اجتماعی بالا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دیروز محسن حاجی میرزایی در دیدار مدیران حوزه ستادی سازمان و روسای سازمان دانش‌آموزی استان‌های سراسر کشور که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهارکرد: سازمان دانش‌آموزی ظرفیت‌های بالایی برای حل مشکلات آموزش‌وپرورش دارد لذا باید بیش‌ازپیش از این ظرفیت بهره‌مند شویم.

وی اجرای سند تحول را مهم‌ترین برنامه آموزش‌وپرورش دانست و افزود: براساس این سند مهم‌ترین کارکرد ما تربیت است که باید با مهارت‌های دینی، اخلاقی، اجتماعی و... همراه باشد.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: جایگزینی فعالیت‌ها به‌جای مأموریت‌ها یکی از آفت‌هایی است که دامان بسیاری از سازمان‌ها را گرفته است لذا باید در این زمینه مراقب باشیم.

وی گفت: مهم‌ترین مأموریت سازمان دانش‌آموزی تربیت اجتماعی است لذا باید چشم‌انداز آن را مشخص و تلاش کنیم خروجی‌هایی متناسب با آن اهداف را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در انجام فعالیت‌ها نباید کیفیت را فدای کمیت کنیم لذا باید دانش‌آموز را برای فعالیت‌های مشارکت محور آماده کنیم.

وزیرآموزش‌وپرورش تصریح کرد: سازمان دانش‌آموزی به‌واسطه وجود سرمایه‌های انسانی جزو ثروتمندترین سازمان‌های کشور است و دارای قدرت معنوی ارزشمندی است لذا باید از این فرصت برای تربیت دانش آموزان استفاده کرد.

وی بابیان اینکه سازمان دانش‌آموزی چشم‌انداز و هدف‌گذاری چندساله را طراحی کند، گفت: نظم‌پذیری اعضا، کارهای تشکیلاتی از کارهای جذاب در این سازمان است، همچنین لباس فرم اعضا یک‌ منزلت و تمایز مهمی است که می‌تواند افراد را برای پیوستن به کارهای گروهی و مشارکتی مختلف آماده کند.

حاجی میرزایی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین عملکرد سازمان دانش‌آموزی تربیت دانش‌آموزانی با مهارت‌های بالای اجتماعی و قدرت تعامل قوی است.

کد مطلب 4801419

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