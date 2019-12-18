مهمترین کارکرد سازمان دانش آموزی تربیت دانش آموزان با مهارت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دیروز محسن حاجی میرزایی در دیدار مدیران حوزه ستادی سازمان و روسای سازمان دانشآموزی استانهای سراسر کشور که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهارکرد: سازمان دانشآموزی ظرفیتهای بالایی برای حل مشکلات آموزشوپرورش دارد لذا باید بیشازپیش از این ظرفیت بهرهمند شویم.
وی اجرای سند تحول را مهمترین برنامه آموزشوپرورش دانست و افزود: براساس این سند مهمترین کارکرد ما تربیت است که باید با مهارتهای دینی، اخلاقی، اجتماعی و... همراه باشد.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: جایگزینی فعالیتها بهجای مأموریتها یکی از آفتهایی است که دامان بسیاری از سازمانها را گرفته است لذا باید در این زمینه مراقب باشیم.
وی گفت: مهمترین مأموریت سازمان دانشآموزی تربیت اجتماعی است لذا باید چشمانداز آن را مشخص و تلاش کنیم خروجیهایی متناسب با آن اهداف را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در انجام فعالیتها نباید کیفیت را فدای کمیت کنیم لذا باید دانشآموز را برای فعالیتهای مشارکت محور آماده کنیم.
وزیرآموزشوپرورش تصریح کرد: سازمان دانشآموزی بهواسطه وجود سرمایههای انسانی جزو ثروتمندترین سازمانهای کشور است و دارای قدرت معنوی ارزشمندی است لذا باید از این فرصت برای تربیت دانش آموزان استفاده کرد.
وی بابیان اینکه سازمان دانشآموزی چشمانداز و هدفگذاری چندساله را طراحی کند، گفت: نظمپذیری اعضا، کارهای تشکیلاتی از کارهای جذاب در این سازمان است، همچنین لباس فرم اعضا یک منزلت و تمایز مهمی است که میتواند افراد را برای پیوستن به کارهای گروهی و مشارکتی مختلف آماده کند.
حاجی میرزایی در پایان تأکید کرد: مهمترین عملکرد سازمان دانشآموزی تربیت دانشآموزانی با مهارتهای بالای اجتماعی و قدرت تعامل قوی است.
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