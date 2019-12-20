افزایش عرضه pin pad ایران کیش در بازار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایران کیشف یک صفحه کلید خارجی که به دستگاه کارت خوان متصل می‌شود. PIN PAD نامی که این روزها برای اصناف به خوبی جا افتاده است. محصولی که چند سال پیش ایران کیش نخستین بار به بازار عرضه کرد تا یکی از دغدغه‌های مشتریان و سازمانهای ناظر در خصوص وارد کردن رمز توسط مشتری جهت‌جلوگیری از پژواک رمز در محیط عمومی، را بر طرف کند. یک محصول جانبی که به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد و امکان اتصال به کارتخوان های مدل Dail up، Lan pos و Pc pos را دارد. در حال حاضر این محصول برروی دستگاه‌های AMP و PAX قابلیت نصب دارد.

Pinpad درسه سال فعالیتش راه خوبی بود تا دیگر از پشت پیشخوان مجبور نباشید، رمز عبورکارت خود را اعلام کنید و به دور از هر جدار شیشه‌ای یا فاصله‌ای، خودتان کارت بکشید، رمز وارد کنید و مبلغ کشیده شده را مشاهده کنید. امروز بسیاری عدم امکان چنین فرایندی در صنف‌های باجه‌ای، را یک مشکل امنیتی برای پرداخت‌هایی می‌دانند که از طریق دستگاه کارت خوان صورت می‌گیرد.

PIN PAD ایران کیش علاوه بر وارد کردن رمز توسط دارنده کارت، امکان کشیدن کارت توسط دارنده کارت و نیز مشاهده مبلغ را فراهم کرده و همین موضوع امنیت PIN PAD این شرکت را بالاتر می‌برد. پین پدها علاوه براین که مشکل پژواک رمز و امنیت را حل کرده جایگزین خوبی برای دستگاه‌های کارتخوان دیگری که از نظر فیزیکی کهنه و نامطلوب بوده نیز شده است به این شکل که پذیرنده می‌تواند دستگاه کهنه کارت خوان خود را بدون نیاز به تغییر یا خرید نمونه جدید، به کارتخوان و PIN PAD مورد استفاده متصل کند. PIN PAD علاوه بر این ویژگی‌ها در راستای افزایش رشد تراکنش پذیرندگان جهت استفاده از محصول جدید را نیز فراهم نموده است.

Pinpad ایران کیش اینروزها در بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، صرافی‌ها، آژانس‌های مسافربری، رستوران‌ها، قنادی‌ها و…با استقبال روبه رو شده است. ایران کیش تلاش دارد تا سبد کالا و خدماتش را نیز دراین محصول افزایش دهد.