آذربایجان با برد سیرجان سوم شد، هند پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان از دیروز چهارشنبه در شهر بجنورد استان خراسان شمالی آغاز شد و امشب با مشخص شدن تیم برتر به پایان می رسد.

دیدار رده بندی این رقابت ها، امشب برگزار شد که در پایان تیم آذربایجان با نتیجه شش بر چهار از سد تیم گهر زمین سیرجان گذشت و به عنوان سوم رسید.

کسب عنوان پنجم هم بین تیم های هند و ارمنستان برگزار شد که تیم هند با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و پنجم شد.

نتایج انفرادی دیدار رده بندی به شرح زیر است:

آذربایجان ۶- گهرزمین سیرجان ۴

۵۵ کیلوگرم: زیاد زینالوف، برنده ۱۰ - بدون حریف

۶۰ کیلوگرم: عسگر علیزاده، برنده ۶ شیرزاد بهشتی طلا ۶

۶۳ کیلوگرم: زائور نوریف، برنده - بدون حریف

۶۷ کیلوگرم: اورخان عیوض اف صفر۰ - محمدرضا مختاری، برنده ۹

۷۲ کیلوگرم: آزاد علی اف، برنده ۸ - اشکان سعادتی فرد ۳

۷۷ کیلوگرم: تونجای وزیرزاده صفر - پیام بویری، برنده ۹

۸۲ کیلوگرم: بدون حریف - جمال اسماعیلی، برنده

۸۷ کیلوگرم: نظرشاه فتح اله یف ۱ - سامان عزیزی، برنده ۹

۹۷ کیلوگرم: عاریف نیفت اله یف، برنده ۸ (ضربه‌فنی) - مهدی بالی، صفر

۱۳۰ کیلوگرم: اویان نظریانی، برنده ۶ - وحید دادخواه ۳