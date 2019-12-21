نمایشگاه «روزگار محجوب» در گالری مهرسان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه «روزگار محجوب» با حضور حسین محجوبی، غلامحسین نامی، سعید محجوبی، علی شیرازی، طاهر شیخ الحکمایی، ایرج اسکندری، مصطفی ندرلو، جلال متولی، فاطمه چاوشی نسب، حسین نوروزی، نسرین عتیقه چی، فرهاد ابراهیمی، امیر سقراطی و نجوا عرفانی عصر جمعه ۲۹ آذرماه در گالری مهرسان برگزار شد.

محجوبی در این مراسم از خاطرات کارنامه هنری خود از تجربه اولین تابلو نقاشی رنگ روغن خود گرفته تا فعالیت در حوزه‌های مختلف هنری سخن گفت. اولین اثر رنگ روغن محجوبی که آن را در سال ١٣٢٨ و در سن ١٩ سالگی نقاشی کرده در نمایشگاه روزگار محجوب ارائه شده است.

این نمایشگاه شامل مروری بر آثار و نکوداشت استاد حسین محجوبی نقاش، معمار، طراح و سازنده پارک‌های مطرح ایران و از چهره‌های بین‌المللی هنر نقاشی است و مجموعه‌ای از آثار قدیم و جدید استاد را در برمی گیرد.