به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه علوم انسانی «زاویه» در گام بیست‌ویکم خود ضمن بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت بودجه‌ریزی در دهه‌های گذشته، به منطق بودجه‌ریزی در ایران می‌پردازد و از اساتید علم اقتصاد می‌پرسد: «نهاد علم برای ارتقای عقلانیت بودجه‌ریزی در ایران چه ایده‌ای دارد؟»

حسن سبحانی، استاد اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران و نماینده ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و همچنین محمد قاسمی، استادیار برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز، در این برنامه با نقد و بررسی منطق بودجه‌ریزی در ایران، درباره الگوهای اصلاحی بودجه‌ریزی و الزامات ارتقای عقلانیت آن به گفت‌وگو با یکدیگر خواهند نشست.



قسمت بیست‌ویکم فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با سردبیری و اجرای حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی و تهیه‌کنندگی حسین پورصلعی نائینی، ساعت ۲۱ چهارشنبه ۴ دی ماه به روی آنتن زنده شبکه چهار سیما خواهد رفت.