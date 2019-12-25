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۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۴۸

امشب در برنامه زاویه بررسی می شود؛

«ایده نهاد علم برای ارتقای عقلانیت بودجه‌ریزی در ایران»

«ایده نهاد علم برای ارتقای عقلانیت بودجه‌ریزی در ایران»

بیست‌ویکمین قسمت از فصل سیزدهم برنامه «زاویه» با «نقد و بررسی وضعیت بودجه‌ریزی در ایران» از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه علوم انسانی «زاویه» در گام بیست‌ویکم خود ضمن بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت بودجه‌ریزی در دهه‌های گذشته، به منطق بودجه‌ریزی در ایران می‌پردازد و از اساتید علم اقتصاد می‌پرسد: «نهاد علم برای ارتقای عقلانیت بودجه‌ریزی در ایران چه ایده‌ای دارد؟»

حسن سبحانی، استاد اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران و نماینده ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و همچنین محمد قاسمی، استادیار برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز، در این برنامه با نقد و بررسی منطق بودجه‌ریزی در ایران، درباره الگوهای اصلاحی بودجه‌ریزی و الزامات ارتقای عقلانیت آن به گفت‌وگو با یکدیگر خواهند نشست.

قسمت بیست‌ویکم فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با سردبیری و اجرای حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی و تهیه‌کنندگی حسین پورصلعی نائینی، ساعت ۲۱ چهارشنبه ۴ دی ماه به روی آنتن زنده شبکه چهار سیما خواهد رفت.

کد مطلب 4807002

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