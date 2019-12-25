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۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۳

فرمانده انتظامی مریوان:

۱۵ معتاد متجاهر و خرده فروش در مریوان دستگیر شدند

۱۵ معتاد متجاهر و خرده فروش در مریوان دستگیر شدند

مریوان – فرمانده انتظامی شهرستان مریوان از دستگیری ۱۵ معتاد متجاهر و خرده فروش در این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

علیرضا صفری صبح امروز در حاشیه اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان مریوان به خبرنگار مهر، گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مریوان در راستای اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر و با هدف اخذ رضایت شهروندان و افزایش ظریب امنیت را طی ۴۸ ساعت اخیر اجرا کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا و طی ۴۸ ساعت اخیر این طرح در سطح شهر مریوان به ویژه مناطق آلوده اجرا شده است و در نهایت ۱۵ نفر از معتادین متجاهر و افراد خرده فروش دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی مریوان عنوان کرد: با توجه به شمار دستگیری ها در نهایت دو کیلوگرم انواع مواد مخدر در استای اجرای این طرح در شهر مریوان کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه طرح های پاکسازی به عنوان یکی از اولویت های اصلی پلیس در سراسر شهرستان برگزار می شود، بیان کرد: انتظار می رود که مردم نیز در صورت مشاهده هر گونه فعالتی در خصوص خرید و فروش انواع مواد مخدر، موضوع را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 4807012

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