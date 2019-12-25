به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک گفت: علاوه بر پرداخت به هنگام بودجه مصوب فدراسیون های ورزشی در سالجاری توسط کمیته ملی المپیک و بنا بر درخواست فدراسیونهای مختلف بویژه فدراسیون های المپیکی، پس از بررسی برنامه های ارائه شده در هیات اجرایی و مصوب شدن آن، تاکنون تقریبا مبلغ ۲۹ میلیارد ریال به فدراسیون مورد نظر پرداخت شده است.

سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: بنا بر دستورات ریاست کمیته مبنی بر حمایت حداکثری از فدراسیون های ورزشی، کمک های پرداختی کمیته ملی المپیک براساس درخواست و برنامه ارائه شده فدراسیون ها با تایید سرپرست کاروان بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو و با تصویب هیات اجرایی به حساب فدراسیونها واریز شده است.