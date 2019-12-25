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۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۵۲

۲۰ میلیارد پرداختی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها در سال جاری

۲۰ میلیارد پرداختی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها در سال جاری

به گفته سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک، این کمیته طی سال جاری ۲۹ میلیارد پرداختی به فدراسیون ها داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک گفت: علاوه بر پرداخت به هنگام بودجه مصوب فدراسیون های ورزشی در سالجاری توسط کمیته ملی المپیک و بنا بر درخواست  فدراسیونهای مختلف بویژه فدراسیون های المپیکی،  پس از  بررسی برنامه های ارائه شده در هیات اجرایی و مصوب شدن آن، تاکنون تقریبا مبلغ ۲۹  میلیارد ریال به فدراسیون مورد نظر پرداخت شده است.

سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: بنا بر دستورات ریاست کمیته مبنی بر حمایت  حداکثری از فدراسیون های ورزشی، کمک های پرداختی کمیته ملی المپیک براساس  درخواست و برنامه ارائه شده فدراسیون ها با تایید سرپرست کاروان بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو و  با تصویب هیات اجرایی به حساب فدراسیونها واریز شده است.

کد مطلب 4807018

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