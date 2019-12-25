فیلم جدید زیرنظر رقیب جدی مطرب در اکران زمستان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بنابر جدیدترین گزارش وبسایت کول دانلود، فیلم زیرنظر که از ۴ دی به روی پرده می‌رود جدی ترین رقیب مطرب خواهد بود. پس از یکه تازی های بدون ترمز مطرب که تا این جا به فروش بسیار خوب ۲۸ میلیارد تومانی رسیده است، ظاهراً زیرنظر قرار است که این معادلات را عوض کند و عنوان پرفروش‌ترین فیلم را به خود اختصاص دهد. در نوشتاری که ملاحظه می‌کنید ما به معرفی و اینفوگرافی از این دو فیلم سینمایی پردخته ایم.

فیلم مطرب با پشت سر گذاشتن غول‌های اکران امسال؛ سرخپوست، شبی که ماه کامل شد، رحمان ۱۴۰۰، تگزاس ۲ و متری شیش و نیم، سرانجام توانست که عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال ۹۸ را به خود اختصاص دهد و اگر ۱۰ میلیارد دیگر بفروشد حتی می‌تواند رکورد هزارپا را نیز تصاحب کند.

مطرب با بازی محسن کیایی، پرویز پرستویی، الناز شاکردوست، مهران احمدی یک فیلم موزیکال طنز و کمدی به کارگردانی مصطفی کیایی می‌باشد که در دی ماه ۹۷ فیلمبرداری شده و از ۱۰ امرداد نیز پروانه نمایش گرفت تا این که ۱۵ ابان ۹۸ به روی پرده رفت و تا این جا نیز موفق شده که ۲۸ میلیارد تومان فروش داشته باشد.

در خلاصه داستان مطرب می‌خوانیم که: یک فیلم طنز و موزیکال و درباره یک خواننده دهه شصتی با بازی پرویز پرستویی است که زندگی وی را در چند دهه روایت می‌کند.

دریافت قانونی این اثر: دانلود فیلم مطرب

زیرنظر که در ابتدا جزو فیلم‌های اکران نوروز ۹۸ بود و نتوانست در آن تاریخ اکران شود به صف فیلم‌های زمستانی پیوست. این فیلم کمدی و طنز را مجید صالحی به کمک رضا عطاران و رامبد جوان در حالی ساخته است که امید بسیاری برای فتح گیشه و رسیدن به آمار مطرب دارد.

رضا عطاران، امیر جعفری، مهران احمدی، سروش جمشیدی و آزاده صمدی، کستینگ و ستارگان این فیلم را تشکیل داده اند.

در اواسط امرداد ماه سال ۹۷ بود که خبر فیلمبرداری زیرنظر رسانه‌ای شد، سپس از در اویل مهرماه این پروسه به پایان رسید، یعنی چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ روز. ولی پس از آن روند طولانی را برای اکران عمومی طی کرد. در آغاز قرار بود که عید نوروز به اکران برسد ولی بنا بر دلایلی این اتفاق روی نداد. ولی مهم‌ترین شانس و امتیازی که اکنون زیرنظر دارد فرصت و فراغت ۴۰ روزه تا جشنواره فجر است که با خیال راحت اکران‌های اولیه خود را ادامه بدهد.

به هر روی این فیلم از پتانسیل بسیار بالایی برای فروش زمستان امسال دارد. تماشای زیرنظر را به همه شما پیشنهاد می‌کنیم.

زیرنظر که در ابتدا جزو فیلم‌های اکران نوروز ۹۸ بود و نتوانست در آن تاریخ اکران شود به صف فیلم‌های زمستانی پیوست. این فیلم کمدی و طنز را مجید صالحی به کمک رضا عطاران و رامبد جوان در حالی ساخته است که امید بسیاری برای فتح گیشه و رسیدن به آمار مطرب دارد.

رضا عطاران، امیر جعفری، مهران احمدی، سروش جمشیدی و آزاده صمدی، کستینگ و ستارگان این فیلم را تشکیل داده اند.

در اواسط امرداد ماه سال ۹۷ بود که خبر فیلمبرداری زیرنظر رسانه‌ای شد، سپس از در اویل مهرماه این پروسه به پایان رسید، یعنی چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ روز. ولی پس از آن روند طولانی را برای اکران عمومی طی کرد. در آغاز قرار بود که عید نوروز به اکران برسد ولی بنا بر دلایلی این اتفاق روی نداد. ولی مهم‌ترین شانس و امتیازی که اکنون زیرنظر دارد فرصت و فراغت ۴۰ روزه تا جشنواره فجر است که با خیال راحت اکران‌های اولیه خود را ادامه بدهد.

به هر روی این فیلم از پتانسیل بسیار بالایی برای فروش زمستان امسال دارد. تماشای زیرنظر را به همه شما پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود قانونی این اثر: دانلود فیلم زیر نظر

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