قیمت نفت خام ۱ درصد جهش کرد/ برنت از مرز ۶۷ دلار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، امروز، چهارشنبه، پس از اینکه روسیه اعلام کرد همکاری با اوپک در مورد کاهش تولید نفت ادامه خواهد داشت و با انتظار خبرهای خوب از مذاکرات تجاری چین و آمریکا، قیمت نفت جهش کرد.

تا ساعت ۱۰.۳۳ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت ۸۲ سنت یا ۱.۲۴ درصد جهش کرد و به ۶۷.۲۱ دلار رسید.

قیمت نفت خام آمریکا، ۶۲ سنت یا ۱.۰۲ درصد جهش کرد و به ۶۱.۱۴ دلار رسید.

این خوش‌بینی در سرمایه‌گذاران ایجاد شده است که چین و آمریکا به زودی توافق تجاری فاز اول خود را نهایی خواهند کرد.

وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اوپک و روسیه تا هر زمانی که همکاری آنها مؤثر بوده و نتیجه‌بخش باشد، به این همکاری ادامه خواهند داد.