دیدار عبدالله با سفرای ایران، آمریکا و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر ریاست اجرایی افغانستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان با «جان بس» سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، «بهادر امینیان» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و «اوزان ار طغرل» سفیر ترکیه برای افغانستان در دفتر کارش در قصر سپیدار دیدار کرد.
در بیانیه ریاست اجراییه آمده است، که در دیدار با سفیر آمریکا دو طرف درباره روند رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی از سوی کمیسیون شکایات، تلاشها برای دستیافتن به صلح و آخرین تحولات امنیتی بحث و تبادل نظر کردند.
در دیدار با سفیر ایران نیز، عبدالله ضمن تبریک مسئولیت جدید امینیان به عنوان سفیر ایران در کابل، برای وی در انجام وظایف جدیدش آرزوی موفقیت کرد.
رئیس اجرایی دولت افغانستان، ایران را از متحدان راهبردی و دوستان نزدیک افغانستان خواند و از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با افغانستان در دورههای مختلف سپاسگزاری و قدردانی کرد.
امینیان نیز افغانستان را از دوستان نزدیک ایران خواند و تاکید کرد: توسعه و امنیت در افغانستان به معنای توسعه و امنیت در ایران است.
امینیان همچنین افزود: پیوندهای دو کشور بر ارزشها و پیوندهای مشترک تاریخی فرهنگی استوار میباشد. وی ابراز امیدواری نمود تا در جریان مسئولیت و وظیفه خود برای توسعه و استحکام پیوندها میان دو کشور گامهای مؤثری بردارد.
طرفین در این نشست همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روند صلح و پیوندهای دو جانبه میان ایران و افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.
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