۲۴۰۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه در سطح استان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز همتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نه ماهه نخست از سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شده است که این کالاها تحت نظارت اداره استاندارد شهرستان مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: در این مدت تعداد یک هزار مورد مورد آزمون تعیین ماهیت کالاهای صادراتی نیز انجام شد.

مدیر کل استاندارد از بازرسی یک هزار و ۵۰۰ مورد آزمون و علامت گذاری وسایل سنجش سبک در این مدت خبر داد و اظهار داشت: ۹۳ مورد بازرسی نیز از باسکول‌های ثابت همکف انجام شده است.

همتی تاکید کرد: همچنین در این مدت ۲۶ مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد وگواهی انطباق انرژی، ۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی، ۲۱ مورد تمدید پروانه صدور کاربرد علامت استاندارد و ۱۲۷۴ مورد بازرسی از نازل‌های عرضه سوخت مایع انجام شده است.

وی تصریح کرد: ۴۰۵ مورد نمونه برداری از مراکز تولیدی وعرضه کالا ۴۶۴ مورد بازرسی فنی از خدمات تجهیزات بازی و زمین‌های بازی، بیش از ۵۳۶۸ نفرساعت آموزش به کارکنان و مدیران کنترل کیفیت، بازنگری ۶۰ مورد استاندارد ملی ایران ،۲۴۰۰ موردبازرسی از مراکز عرضه و واحدهای صنفی استان از دیگر اقدامات مهم این اداره کل درنه ماه اول سال ۱۳۹۸ بوده است.