از دل ويرانه هاي بم شهري آباد، بسيار مستحكم و بسيار بهتر خواهيم ساخت

به گزارش خبرگزاري مهر حضرت آيت الله خامنه اي در ابتداي ورود به بم حدود دو ساعت از مناطق مختلف اين شهر بازديد کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي سپس در جمع شماري از مردم مصيبت زده بم که بسيار متاثر بودند، با عرض تسليت عميق به مردم صبور اين شهر و مناطق اطراف و همه ملت ايران تاکيد کردند: قلبهاي ما مالامال اندوه است اما به ياري پروردگار و همت و عزم و اراده مسوولان و مردم از دل ويرانه هاي بم شهري آباد، بسيار مستحکم و بسيار بهتر خواهيم ساخت.

ايشان زلزله بم را مصيبتي بسيار سنگين و بزرگ خواندند و افزودند: همه عزيزاني که در اين حادثه جانکاه قرباني شدند داغ سنگيني بر دل من، مردم ايران و همه مسوولان گذاشتند و در روزهاي اخير قلب من دائم زيربار فشار اين مصيبت بوده است.

حضرت آيت الله خامنه اي زلزله بم را از جمله ابتلائات و امتحانهاي الهي برشمردند و افزودند: هر کاري بشود، داغ سنگين عزيزاني که در اين حادثه جان باختند همچنان بر قلب همه ما سنگيني خواهد کرد اما مي توان با عزم و اراده و کار به موقع، خسارتهاي اين حادثه را جبران کرد و همچون ملتهايي که روند عظمت و بالندگي را از دل ويرانه ها و از درون مصيبتها آغاز کرده اند حادثه جان خراش زلزله بم را به آغازي براي بناي دوباره اما مستحکم اين شهر تبديل کرد. ايشان با تشکر از مسوولاني که از اولين روز حادثه خود را به منطقه زلزله زده رسانده اند افزودند: سپاه، ارتش، بسيج، نيروي انتظامي، هلال احمر همراه بخشهاي گوناگون دولت در نجات زلزله زدگان و امداد آنان تلاش کرده اند و با توجه به خسارات بسيار سنگين اين حادثه همه مسوولان کشور و مسوولان همه دستگاهها موظفند کليه امکانات خود را با سازماندهي مرتب و منظم به ميدان کمک به آسيب ديدگان بياورند و طبق مديريت متمرکزي که تشکيل شده و بايد تقويت شود همچنان به رفع نيازهاي مردم مظلوم بم و مناطق اطراف همت گمارند تا شايد اندکي از رنج و آلام اين مردم التيام يابد.

ايشان با اشاره به افزايش کميت و کيفيت روند امداد آسيب ديدگان زلزله بم افزودند: همانگونه که تصاوير تلويزيون نشان مي دهد همه ملت ايران در اين حادثه جانکاه با چشماني گريان و قلبهايي پراندوه به ياري آسيب ديدگان بم شتافتند و با مردم مظلوم بم همدردي کردند که اين کمکها ادامه پيدا خواهد کرد. ايشان همچنين براي مردم اندوه زده بم صبر و قدرت تحمل و اجر الهي مسئلت کردند.