به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در همایش گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی خواستار توجه به قانون کاداستر در بودجه امسال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و گفت: همه کشورها به جز دو کشور آفریقایی طرح کاداستر را اجرا کرده اند و جای تاسف دارد که در کشور ما این اتفاق نیفتاده است. از نمایندگان حاضر در این همایش خواستار این هستیم که به این موضوع رسیدگی کنند که امسال به طرح کاداستر بودجه اختصاص یابد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد موضوع افزایش حق‌التحریر سردفتران و دفتریاران گفت: در تمامی جلسات این موضوع را پیگیری کرده و از آن دفاع کرده‌ایم. بالغ بر ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی نمی توانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند، ما هم از این ملت و مردم هستیم و نمی خواهیم به مردم فشار وارد شود.

دشتی اردکانی با بیان اینکه بی‌عدالتی در دفاتر وجود دارد و و این مساله دغدغه سازمان ثبت اسناد هم هست، گفت: می دانم که تعداد معدودی از دفاتر درآمد خوبی دارند اما ۹۰ درصد سردفتران معتقدند برای دفاتر اسناد رسمی باید نصف حق التحریر در نظر گرفته شود.

وی در پایان سخنانش از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که از رئیس قوه قضاییه بخواهد موضوع افزایش حق‌التحریر سردفتران را پیگیری کنند تا اجرایی شود.

پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این همایش با بیان اینکه با مشکلات سردفتران و دفتریاران آشنا هستیم در خصوص اقدامات مجلس در رابطه با دفاتر ثبت اسناد، گفت: یکی از اقدامات طرح اصلاح نظام گزینشی سردفتران است و طرحی که در حال حاضر در دستور کار قرار دارد، طرح ارتقای اسناد رسمی است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه دفاتر اسناد رسمی مامن و جایگاه تعداد کثیری از بانوان فعال و متخصص در این حوزه است، اظهار کرد: از اینکه حدود ۴۰۰ نفر از بانوان در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند خرسندم و نسبت به آنها احساس مسئولیت می‌کنم.

وی همچنین در خصوص مشکلات دفاتر اسناد رسمی گفت: توجه به سند رسمی و حمایت از دفاتر برای تقویت و ارتقای سند رسمی باید یکی از وظایف جدی و مهم قوا باشد که امیدواریم در سال آینده در چنین روزی این مصوبات به نتیجه مطلوب رسیده باشد.