«مواجهه با مرگ» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان فلسفی «مواجهه با مرگ» نوشته برایان مگی با ترجمه زنده‌یاد مجتبی عبدالله‌نژاد به‌تازگی توسط نشر نو به چاپ چهارم رسیده است.

چاپ اول این کتاب که یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه ادبیات داستانی معاصر» نشر نو است، سال ۹۷ عرضه شد که دی‌ماه همان‌سال به چاپ دوم رسید و چاپ سومش نیز شهریور امسال به بازار آمد. طی روزهای گذشته هم نسخه‌های چاپ چهارم این‌کتاب از چاپخانه خارج شده‌اند.

برایان مگی نویسنده، فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی که چندی پیش درگذشت، رمان «مواجهه با مرگ» در ۶۷ فصل نوشته است. او در کتاب مورد نظر، شخصیت‌های داستان خود را با مفاهیمی چون زندگی، عشق و مرگ روبرو کرده است. این رمان برای کسانی که براین مگی را به عنوان یک فیلسوف می‌شناسند، عجیب خواهد بود. نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۷۷ چاپ شده است.

داستان «مواجهه با مرگ» درباره روزنامه‌نگار جوانی به نام جان است که در سی‌سالگی و اوج موفقیت، مبتلا به سرطانی مرگبار می‌شود اما از این‌ماجرا خبر ندارد. تا جایی از داستان، افراد خانواده و همسرش تلاش دارند موضوع را از او مخفی کنند، اما بالاخره جان متوجه می‌شود وقت زیادی برای زندگی ندارد و باید آماده مردن شود...

چاپ چهارم این‌کتاب با ۵۹۸ صفحه و قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه شده است.