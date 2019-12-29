  1. استانها
  2. همدان
۸ دی ۱۳۹۸، ۸:۲۵

فرماندار تویسرکان:

مدیران حق حمایت یا تخریب هیچ کاندیدایی را ندارند

مدیران حق حمایت یا تخریب هیچ کاندیدایی را ندارند

همدان - فرماندار تویسرکان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس از ثبت نام ۳۰ کاندیدا در حوزه انتخابیه تویسرکان خبر داد گفت و افزود: مدیران حق حمایت یا تخریب هیچ کاندیدایی را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرسول حسینی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه تویسرکان یکی از امن ترین شهرستان‌های کشور است، گفت: آنچه شایسته و بایسته مردم شهرستان است را باید جامه عمل بپوشانیم چراکه تویسرکان شایسته بهترین‌ها است.

وی به در پیش بودن انتخابات سال جاری اشاره کرد و بابیان اینکه اجازه سر دادن شعارهای معاندین در حوزه شهرستان داده نخواهد شد، گفت: تلاش و جدیت وظیفه همه مسئولان در شهرستان است.

وی روی خوش و زبان نرم را برای مدیران ضروری دانست و برخورد مناسب با ارباب رجوع را وظیفه همه مدیران عنوان کرد و گفت: مدیران باید وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و نباید ارباب رجوع را به فرمانداری ارجاع دهند.

فرماندار تویسرکان ضمن ابراز نارضایتی از ارتباط کمرنگ مدیران شهرستان با اصحاب رسانه، دهیاران، شوراها و اصناف، گفت: مدیران موظف به همکاری بیشتر هستند.

وی حضور بیشتر مدیران کل در شهرستان تویسرکان را مهم دانست و افزود: مدیران شهرستان باید پیگیری و زمینه حضور مدیران کل در شهرستان را فراهم کنند.

حسینی به برنامه سوم توسعه شهرستان تویسرکان اشاره کرد و افزود: مدیران باید این سند را با دقت بیشتری پیگیری کنند.

حسینی با بیان اینکه بعد از ۴۰ سال که از انقلاب می‌گذرد اداره دامپزشکی، کارخانه آرد و پاسگاه دومنظوره گاز نداشت که خوشبختانه این امر انجام شد حفاظت و صیانت از ادارات را ضروری دانست و گفت: نصب دوربین‌های مداربسته و وسایل امنیتی در این فضاها مهم است.

فرماندار تویسرکان با اشاره به در پیش بودن انتخابات از ثبت نام ۳۰ نفر کاندیدا سخن گفت و افزود: مدیران حق حمایت یا تخریب هیچ کاندیدایی را ندارد و در صورت ضرورت حمایت می‌توانند دو ماه مرخصی بگیرند ولی از امکانات اداری نباید به نفع هیچ کاندیدایی استفاده کنند.

حسینی بر ضرورت حضور مدیران در مراسم ۹ دی تأکید کرد و افزود: این مراسم در سالن فردوسی و توسط سپاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 4809066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه