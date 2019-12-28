به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، این آزمایش در یک اتاق استریل در آزمایشگاه پیشرانه جت در پاسادنا در نزدیکی لس آنجلس انجام میشود. مریخ نورد مارس ۲۰۲۰ سال آینده میلادی به این سیاره سرخ رنگ فرستاده میشود.
هفته پیش آزمایش اولیه بر روی مارس ۲۰۲۰ با موفقیت انجام شد و قرار است برای کسب اطمینان از میزان استحکام و پایداری این ربات طی هفتههای آینده بررسیهای بیشتری روی آن صورت بگیرد.
مارس ۲۰۲۰ در جولای سال آینده میلادی از پایگاه فضایی کیپ کاناورال به سمت مریخ پرتاب میشود و به پنجمین ربات مریخ نورد آمریکا مبدل میشود که بر روی سطح این سیاره فرود آمده است. این ربات به دنبال نشانههای حیات بر روی مریخ در سالهای دور خواهد گشت و به همین منظور به ابزار خاصی برای بررسی مواد شیمیایی و انجام آزمایشهای زمین شناسی مجهز است.
مارس ۲۰۲۰ به ۲۳ دوربین و دو حسگر پیشرفته مجهز است که نقش گوش را برای آن بازی میکنند و صدای بادهای مریخ را ضبط میکنند. این ربات به یک سیستم لیزری برای تجزیه و تحلیل عناصر شیمیایی موجود در سطح مریخ هم مجهز است.
مریخ نورد مذکور که ابعاد به اندازه یک خودرو دارد، دارای شش چرخ است و میتواند بر روی سطوح سنگی و ناهموار هم حرکت کند.
قرار است این ربات هر روز حدود ۱۸۰ متر حرکت و محیط اطراف خود را بررسی کند. برای تأمین سوخت آن نیز از یک راکتور کوچک هستهای استفاده میشود. بازوی پیشرفته مارس ۲۰۲۰ قادر به سوراخ کردن زمین برای جمع آوری نمونههای مختلف است.
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