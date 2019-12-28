برخی به دنبال جلوگیری از ترویج فرزندآوری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا قاسمیان در مراسم اختتامیه دوازدهمین همایش مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور که پیش از ظهر امروز در سالن غدیر مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار شد، با بیان اینکه دشمن جنگ خود را در دو حوزه خانواده و اقتصادی دنبال میکند، اظهار کرد: برخی از اسناد وجود دارد که نشان میدهد برخی در داخل با توطئهافکنی به دنبال آسیبرساندن به بنیان خانواده هستند.
وی با اشاره به اینکه برخی همچنان در کشور به دنبال جلوگیری از ترویج فرزندآوری هستند، اضافه کرد: تاکنون هیچ حرکت خاصی در حوزه فرزندآوری رخ نداده و ما ۱۸ سال است که زیر نرخ جایگزینی ۱/۲ قرار گرفتهایم.
مدیر حوزه علمیه مشکات با بیان اینکه مهمترین مشکل ما در حوزه ازدواج مشکل اقتصادی نیست، عنوان کرد: با ترویج جریان فمینیستی، تغییر در مفهوم سعادتمندی رقم خورده و این تغییر مشکلات مختلفی را در حوزه ازدواج به وجود آورده است چراکه امروز درس خواندن و رسیدن به ثروت و جایگاه بهجای سعادتمندی به هدف نهایی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اکنون موجهای چهارم و پنجم تغییر در مفهوم سعادتمندی در کشورهای غربی قابل مشاهده است که یک وضعیت افتضاحآور را رقم زده و ایران درحال گذراندن موجهای اول و دوم این تغییر است.
قاسمیان خاطرنشان کرد: شایسته سالاری حرف نادرستی است چراکه همیشه و در هر مکانی مرد شخصیت اصلی خانواده است و خانواده نمیتواند از محوریت مرد خارج شود.
مشاور بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه فرزندآوری موجب تحکیم بنیان خانواده میشود، گفت: بخش قابل توجهی از آمار طلاق به زوجهایی اختصاص دارد که زیر پنج سال بچهدار نشدهاند.
وی با بیان اینکه امروزه منازل به مکانی فقط برای استراحت محدود شده است، عنوان کرد: خانه مؤمن باید محل عبادت و نزدیک شدن او به خداوند متعال باشد؛ قرائت قرآن کریم و ترویج آموزههای دینی در منازل باید در دستور کار قرار گیرد و هیأتهای مذهبی و هیأتیها بهعنوان جامعه پیشرو باید در این راستا الگوبخش اقشار دیگر باشند.
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