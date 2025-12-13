  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

عملیات اجرایی احداث همراه‌سرای بیمار در خورموج آغاز شد

عملیات اجرایی احداث همراه‌سرای بیمار در خورموج آغاز شد

بوشهر- به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، عملیات اجرایی احداث و تجهیز همراه‌سرای بیمار در بیمارستان زینبیه خورموج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث و تجهیز همراه‌سرای بیمار در بیمارستان زینبیه خورموج، با تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، از اقدامات ارزشمند خیر گرامی، خانواده محترم مختاری، تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه هم یک ضرورت و هم اقدامی الگوساز است، افزود: احداث همراه‌سرای بیمار یکی از مطالبات و نیازهای مهم شهرستان بود که خوشبختانه امروز شاهد تحقق آن هستیم.

فرماندار دشتی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی تصریح کرد: اعتبارات شهرستان به تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست و استفاده از ظرفیت خیران در اجرای چنین پروژه‌هایی یک ضرورت انکارناپذیر است که می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه سلامت را برطرف کند.

مقاتلی ادامه داد: احداث این همراه‌سرا نقش مهمی در کاهش آلام و دغدغه‌های همراهان بیماران دارد و امیدواریم با تکمیل و تجهیز هرچه سریع‌تر آن، مشکلات این عزیزان به حداقل برسد.

عملیات اجرایی احداث همراه‌سرای بیمار در خورموج آغاز شد

حجت‌الاسلام علی زاهد دوست امام جمعه شهرستان دشتی نیز با تقدیر از همت بلند و نیت خیر خانواده مختاری، گفت: از همه کسانی که دغدغه سلامت مردم را دارند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم و چنین اقدامات خداپسندانه‌ای آثار ماندگاری در جامعه خواهد داشت.

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: احداث و تجهیز همراه‌سرای بیمار یکی از اتفاقات خوب و اثرگذاری است که در حال تحقق است و امیدواریم تداوم این‌گونه کارهای خیر، به بهبود شرایط درمانی و رفاهی بیماران و همراهان آنان منجر شود.

عملیات اجرایی احداث همراه‌سرای بیمار در خورموج آغاز شد

حاجیانی افزود: تلاش ما این است که همراهان بیمار، جز نگرانی برای سلامت بیمار، دغدغه دیگری نداشته باشند و این نگاه و تأکید دولت نیز بر استفاده از ظرفیت مردم و خیران در حوزه سلامت است.

گفتنی است پروژه احداث همراه‌سرای بیمار بیمارستان زینبیه خورموج با زیربنای ۳۱۲ مترمربع با مشارکت خانواده خیر مختاری اجرا خواهد شد.

کد خبر 6688049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها