به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث و تجهیز همراه‌سرای بیمار در بیمارستان زینبیه خورموج، با تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، از اقدامات ارزشمند خیر گرامی، خانواده محترم مختاری، تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه هم یک ضرورت و هم اقدامی الگوساز است، افزود: احداث همراه‌سرای بیمار یکی از مطالبات و نیازهای مهم شهرستان بود که خوشبختانه امروز شاهد تحقق آن هستیم.

فرماندار دشتی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی تصریح کرد: اعتبارات شهرستان به تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست و استفاده از ظرفیت خیران در اجرای چنین پروژه‌هایی یک ضرورت انکارناپذیر است که می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه سلامت را برطرف کند.

مقاتلی ادامه داد: احداث این همراه‌سرا نقش مهمی در کاهش آلام و دغدغه‌های همراهان بیماران دارد و امیدواریم با تکمیل و تجهیز هرچه سریع‌تر آن، مشکلات این عزیزان به حداقل برسد.

حجت‌الاسلام علی زاهد دوست امام جمعه شهرستان دشتی نیز با تقدیر از همت بلند و نیت خیر خانواده مختاری، گفت: از همه کسانی که دغدغه سلامت مردم را دارند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم و چنین اقدامات خداپسندانه‌ای آثار ماندگاری در جامعه خواهد داشت.

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: احداث و تجهیز همراه‌سرای بیمار یکی از اتفاقات خوب و اثرگذاری است که در حال تحقق است و امیدواریم تداوم این‌گونه کارهای خیر، به بهبود شرایط درمانی و رفاهی بیماران و همراهان آنان منجر شود.

حاجیانی افزود: تلاش ما این است که همراهان بیمار، جز نگرانی برای سلامت بیمار، دغدغه دیگری نداشته باشند و این نگاه و تأکید دولت نیز بر استفاده از ظرفیت مردم و خیران در حوزه سلامت است.

گفتنی است پروژه احداث همراه‌سرای بیمار بیمارستان زینبیه خورموج با زیربنای ۳۱۲ مترمربع با مشارکت خانواده خیر مختاری اجرا خواهد شد.