مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۹ دی در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۹ دی سال جاری در یاسوج از میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله طالقانی، چهار راه حضرت ولی عصر (عج) و از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

در دهدشت مسیر راهپیمایی مصلای حضرت امام خمینی (ره)، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح خواهد بود.

این راهپیمایی در گچساران از میدان حضرت امام خمینی (ره)، خیابان شهید بلادیان، مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) و ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

همچنین در شهرستان باشت مسیر راهپیمایی حسینیه مرحوم کرمی و ساعت ۱۰ صبح و در شهر چرام نیز مصلای حضرت ابوطالب (ع) ساعت ۱۰ صبح است.

برای لنده سالن پوریای ولی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح، لیکک مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح و سی سخت مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح مسیر راهپیمایی پیش بینی شده است.

همچنین در دیشموک مسجد حضرت صاحب الزمان (عج)، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح، قلعه رئیسی مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (عج) ساعت ۱۰ صبح، پاتاوه مسجد جامع حضرت صاحب الزمان (عج) ساعت ۱۰ صبح، مارگون از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای حضرت امام رضا (ع) ساعت ۹ صبح، چیتاب مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) ساعت ۱۰ صبح و لوداب مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) گراب در ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی آغاز می‌شود.

مسیرهای راهپیمایی سوق، امامزاده یوسف (ع) ساعت ۱۰ صبح، سرفاریاب، مسجدجامع ساعت ۱۰ صبح، جاورده مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) ساعت ۱۱ صبح، سرآسیاب یوسفی مسجد حضرت امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح، ممبی مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح و بوستان حسینیه حضرت ابوالفضل العباس (ع)، ساعت ۹ صبح خواهد بود.