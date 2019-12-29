به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، علیرغم افزایش بیکاری در برزیل، ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در این کشور و علاقه مردم به استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف فرصتی برای کسب درآمد در اختیار عموم مردم این کشور قرار داده است.

البته اپلیکیشن‌های تلفن همراه نمی‌توانند درآمد سرشاری را برای مردم ایجاد کنند، اما حداقل می‌توانند بخشی از مشکل بیکاری مردم را حل کنند. بررسی‌هایی که در این زمینه توسط دو شرکت موبایل تایم و اپینیون باکس صورت گرفته، نشان می‌دهد ۳۲ درصد از مردم برزیل از اپلیکیشن‌های تلفن همراه برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.

آمار منتشر شده توسط مؤسسه آمار و جغرافیای برزیل نشان می‌دهد حدود ۱۲.۴ میلیون نفر در این کشور بیکار هستند که این رقم برابر با ۱۱.۶ درصد از جمعیت فعال برزیل است. مهم‌ترین فعالیت انجام شده توسط مردم برزیل برای کسب درآمد از طریق اپلیکیشن‌های همراه فروش محصولات مختلف است که توسط ۵۸ درصد پاسخ دهندگان به آن اشاره شده است.

بخش عمده تلاش‌ها برای فروش مجازی کالا در برزیل از طریق اپلیکیشن‌های واتس اپ و فیس بوک صورت می‌گیرد. دومین روش درآمدزایی از طریق اپلیکیشن‌های تلفن همراه ارائه خدمات خانگی مانند نظافت، تعمیرات، نقاشی، نگهداری از کودکان و سالمندان و غیره است. ۲۱ درصد از پاسخ دهندگان به این روش اشاره کرده‌اند.

۹ درصد از این افراد نیز از اپلیکیشن اوبر برای حمل مسافر استفاده می‌کنند و ۸ درصد هم از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند آی فود خدمات حمل و تحویل غذا ارائه می‌کنند.

نکته جالب اینکه ۶۰ درصد از افرادی که از اپلیکیشن‌ها در برزیل برای کسب درآمد استفاده می‌کنند زن هستند و ۸۲ درصد کل این افراد از گروه‌های دارای درآمد متوسط و پایین محسوب می‌شوند. ۳۰ درصد از این افراد هم به غیر از استفاده از اپلیکیشن‌های مذکور هیچ منبع درآمدی دیگری ندارند.