تبعات حضور دلالان در بازار گردشگری سلامت/آسیب جامعه پزشکی

قاسم جان بابایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حضور دلالان در بخش گردشگری کشور، علاوه بر اینکه آسیب جدی به جامعه پزشکی می زند، باعث سرافکندگی حوزه سلامت کشور نیز می شود.

وی با تاکید بر اهمیت حذف دلالان از عرصه گردشگری سلامت کشور، تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوان از ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری سلامت، حداکثر بهره برداری را داشت.

جان بابایی با اشاره به نقش گردشگری سلامت در اقتصاد درمان، گفت: یکی از راه های ارزآوری برای کشور، توجه به صنعت درآمدزای گردشگری سلامت است.

معاون وزیر بهداشت، با اشاره به چالش های حوزه گردشگری سلامت کشور، افزود: در همین خصوص قرار است به زودی تعرفه پزشکان بخش دولتی در حوزه گردشگری سلامت، بازنگری و اصلاح خواهد شد. همچنین، سقف تعرفه خدمات گردشگری سلامت در بخش خصوصی نیز در حال بررسی است که پس از تایید، ابلاغ خواهد شد.

جان بابایی، بر فعال شدن دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه گردشگری سلامت تاکید و تصریح کرد: دغدغه های زیادی در حوزه گردشگری سلامت کشور داریم که می بایست با فعالیت بیش از پیش دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت به رفع آنها اقدام شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، رقابت با کشورهای همسایه در جذب بیمار خارجی و ساماندهی و اسکان مناسب این بیماران را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی دیگر از الزامات حوزه گردشگری، پیگیری وضعیت بیمارانی است که پس از درمان به کشور خودشان باز می گردند و این مهم باید توسط شرکت های تسهیل گر و دارای مجوز پیگیری شود.

جان بابایی، با تاکید بر نقش حمایتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در جذب بیمار خارجی برای بخش های دولتی و خصوصی، افزود: نکته ای که نباید دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها از آن غافل شوند، عدم اختلال در ارائه خدمات به بیماران داخل کشور است.