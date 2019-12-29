به گزارش خبرگزاری مهر چهارمین گردهمایی بین‌المللی بانوی آفتاب روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه به همت مجتمع فرهنگی بصیر همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب(س) برگزار می‌شود.

در این مراسم مرضیه هاشمی و خواهر شهید رکن‌آبادی (از شهدای فاجعه منا) سخنرانی خواهند داشت. همچنین بناست در این مراسم از خانواده معظم شهدا نیز با حضور حجت‌الاسلام محمد ناصری مدیر مجتمع فرهنگی بصیر و خانواده شهید ابراهیم هادی تجلیل شود.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه در سال همایش غنی‌پور واقع در خیابان قزوین، بعد از دوراهی قپان، خیابان بنکدار، جنب ارک تهران، معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۱۰ برگزار خواهد شد.