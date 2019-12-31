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۱۰ دی ۱۳۹۸، ۹:۲۲

در لیگ برتر فوتسال؛

تیم سوهان محمد سیمای قم میزبان حفاری خوزستان شد

تیم سوهان محمد سیمای قم میزبان حفاری خوزستان شد

قم - در ادامه دیدارهای لیگ برتر فوتسال تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم میزبان حفاری خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه‌های کشور پنج شنبه ۱۲ دی برگزار می‌شود و نماینده فوتسال قم در دیداری خانگی به دنبال فراموشی هفته‌های دشوار و پرتنش اخیر است.

تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم که در چند هفته اخیر در لیگ برتر فوتسال رنگ پیروزی را ندیده است روز پنج شنبه و در بیست و چهارمین دیدار فصل خود در خانه پذیرای تیم حفاری خوزستان است در حالی که این دیدار، مصاف تیم‌های هفتم و هشتم جدول رده بندی است.

نماینده فوتسال قم در لیگ برتر با انبوهی از مشکلات مالی و غیرمالی دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون با کمبود بازیکن مواجه است به طوری که بازیکنان این تیم دچار آسیب دیدگی هستند و سوهان محمد سیما در وضعیت مناسبی نیست اما تلاش می‌کند به هر نحو بازی‌های باقی مانده را با نتایج آبرومند پشت سر بگذارد.

با توجه به حضور ۸ تیم بالای جدول در مرحله حذفی لیگ برتر فوتسال، تیم سوهان محمد سیما در صورت پیروزی بر حفاری می‌تواند رتبه هفتم خود را تثبیت کند و کماکان نیم نگاهی به ششم شدن در جدول داشته باشد گرچه ارزش حضور در مرحله حذفی و انگیزه‌های آن نیز برای سوهان محمد سیما رو به زوال است.

به عبارت دیگر مصاف روز پنج شنبه سوهان سیما و حفاری خوزستان مصافی برای هفتم یا هشتم شدن دو تیم است و شاگردان سید وحید غیاثی با وجود همه مشکلات به این بازی امیدوار هستند. این مسابقه ساعت ۱۷ در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 4811931

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