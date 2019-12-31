به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل عنوان کرد: اردوی آماده سازی پینگ بازان دختر تیم ملی در رده سنی نوجوانان در بهمن ماه سال جاری به میزبانی استان اردبیل برگزار خواهد شد.

به گفته وی در این دوره از اردوهای آماده سازی در تلاش خواهیم بود تا تمامی امکانات مورد نیاز برای فراهم آوردن شرایط مناسب تمرینی برای ورزشکاران دختر کشورمان فراهم شود.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان اردبیل به دیگر برنامه‌های تنیس روی میز استان اشاره کرد و یادآور شد: توسعه همگانی پینگ پنگ در اولویت قرار گرفته و بدین منظور برای شروع در پارک ساحلی و منطقه نمونه گردشگری شورابیل در شهرستان اردبیل میزهای پینگ پنک تعبیه خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: برای استقرار زیرساخت‌های تنیس روی میز در بعد همگانی، میزهای بتنی در نظر گرفته شده تا با استقرار در محیط‌های مدنظر شرایط را برای بازی پینگ پنگ خانواده‌ها فراهم کرد.

وی به توسعه چشمگیر تنیس روی میز در استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: در شرایطی که استان اردبیل در رتبه آخر عملکرد هیئت‌های استانی قرار داشت از سال ۹۲ تا کنون شاهد ارتقای چشمگیر عملکرد این هیئت ورزشی بودیم.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان اردبیل به تداوم تعامل با آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و افزود: معتقدیم که بها دادن به ورزش در سنین پایه شرایط را برای درخشش ورزشکاران در میادین ملی و باشگاهی فراهم خواهد کرد و بدین منظور تعامل خود با مدارس را بیش از پیش افزایش خواهیم داد.

دهقانی به لزوم جدی گرفتن استعدادیابی نیز اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی خانه تنیس روی میز و شناسایی ۳۵ ورزشکار مستعد در سنین مختلف برای اعزام به رقابت‌های مهم از جمله مهمترین رویکردهایی بود که در چند وقت اخیر در استان اردبیل انجام پذیرفته است.

وی یادآور شد: راه اندازی خانه تنیس روی میز استان اردبیل بعد از ۶۵ سال انتظار به توسعه ورزش استان کمک خواهد کرد و خوشحالیم که این اتفاق بعد از سال‌ها انتظار رقم خورده است.