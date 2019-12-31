  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۳۷

رئیس هیئت تنیس روی میز اردبیل:

اردوی تیم ملی تنیس روی میز دختران در اردبیل برگزارمی‌شود

اردوی تیم ملی تنیس روی میز دختران در اردبیل برگزارمی‌شود

اردبیل - رئیس هیئت تنیس روی میز استان اردبیل گفت: اردوی آماده سازی تیم ملی پینگ پنگ دختران در بهمن ماه سال جاری به میزبانی اردبیل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل عنوان کرد: اردوی آماده سازی پینگ بازان دختر تیم ملی در رده سنی نوجوانان در بهمن ماه سال جاری به میزبانی استان اردبیل برگزار خواهد شد.

به گفته وی در این دوره از اردوهای آماده سازی در تلاش خواهیم بود تا تمامی امکانات مورد نیاز برای فراهم آوردن شرایط مناسب تمرینی برای ورزشکاران دختر کشورمان فراهم شود.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان اردبیل به دیگر برنامه‌های تنیس روی میز استان اشاره کرد و یادآور شد: توسعه همگانی پینگ پنگ در اولویت قرار گرفته و بدین منظور برای شروع در پارک ساحلی و منطقه نمونه گردشگری شورابیل در شهرستان اردبیل میزهای پینگ پنک تعبیه خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: برای استقرار زیرساخت‌های تنیس روی میز در بعد همگانی، میزهای بتنی در نظر گرفته شده تا با استقرار در محیط‌های مدنظر شرایط را برای بازی پینگ پنگ خانواده‌ها فراهم کرد.

وی به توسعه چشمگیر تنیس روی میز در استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: در شرایطی که استان اردبیل در رتبه آخر عملکرد هیئت‌های استانی قرار داشت از سال ۹۲ تا کنون شاهد ارتقای چشمگیر عملکرد این هیئت ورزشی بودیم.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان اردبیل به تداوم تعامل با آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و افزود: معتقدیم که بها دادن به ورزش در سنین پایه شرایط را برای درخشش ورزشکاران در میادین ملی و باشگاهی فراهم خواهد کرد و بدین منظور تعامل خود با مدارس را بیش از پیش افزایش خواهیم داد.

دهقانی به لزوم جدی گرفتن استعدادیابی نیز اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی خانه تنیس روی میز و شناسایی ۳۵ ورزشکار مستعد در سنین مختلف برای اعزام به رقابت‌های مهم از جمله مهمترین رویکردهایی بود که در چند وقت اخیر در استان اردبیل انجام پذیرفته است.

وی یادآور شد: راه اندازی خانه تنیس روی میز استان اردبیل بعد از ۶۵ سال انتظار به توسعه ورزش استان کمک خواهد کرد و خوشحالیم که این اتفاق بعد از سال‌ها انتظار رقم خورده است.

کد مطلب 4812395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها