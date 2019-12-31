به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره وری ایران، فاطمه پهلوانی در پنل بهره وری ساختمان در کنفرانس بین‌المللی صنعت ساخت، ضمن تشریح وضعیت بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، تاکید کرد: صنعت ساخت بر سه بخش بزرگ اقتصاد ایران اعم از بخش ساختمان، بخش حمل و نقل و بخش سایر خدمات تأثیرگذار است و به همین دلیل رشد این صنعت و بهره‌وری آن یکی از مهمترین وظایف دستگاه‌های متولی است.

وی با اشاره به ابعاد جهانی صنعت ساخت که به بیش از ۱۰ تریلیون دلار در سال رسیده است گفت: چنانچه بهره‌وری این بخش با بهره‌وری کل اقتصاد جهانی همگام و هماهنگ شود، بیش از ۱,۶ تریلیون دلار در سال ارزش افزوده این بخش افزایش خواهد یافت. اما نکته قابل توجه این است که پایین بودن بهره‌وری در صنعت ساخت تنها مساله کشور ما نیست و با وجود اینکه رشد بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد جهان ۲.۸ درصد است، رشد بهره‌وری نیروی کار در صنعت ساخت طی دو دهه گذشته، میانگین ۱ درصد و بسیار کمتر از متوسط کل اقتصاد است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در ادامه گزارش وضعیت شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش‌های مرتبط با صنعت ساخت بر اساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه را ارائه کرد و گفت: طبق جدول ۲ ماده ۳ قانون برنامه ششم، متوسط رشد سالانه بهره‌وری بخش ساختمان ۲,۸ درصد تعیین شده که عملکرد دو سال ۹۶ و ۹۷، ۱.۳- درصد است. هدف این شاخص برای بخش حمل و نقل و انبارداری ۲.۱ درصد در سال بوده که عملکرد این بخش ۵ درصد و بیش از دوبرابر هدف تعریف شده است و در بخش سایر خدمات هدف ۰.۸ درصد تعیین شده که عملکرد ۲.۸- درصد است. لازم به ذکر است عملکرد مطلوب رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل و انبارداری بیشتر به دلیل استفاده از فناوری اطلاعات و اصلاح فرآیندها و ارتقا برنامه‌ریزی عملیات بوده و این رشد را نمی‌توان به صنعت ساخت در بخش توسعه زیرساختهای حمل و نقل نسبت داد.

در ادامه صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ضمن ارائه گزارش از عملکرد این وزارتخانه به مصادیق ارتقا بهره‌ی در بخش حمل و نقل اشاره کرد و گفت: با وجود فاصله‌ای که ما با استانداردهای جهانی در شاخص‌های حمل و نقل داریم اما در سالهای گذشته با برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌های عملیات توانسته‌ایم عملکرد حمل بار ریلی را ارتقا داده و به حدود ۲۰ درصد بر اساس تن بر کیلومتر برسانیم. ولی همچنین از سازمان ملی بهره‌وری ایران خواست تا با ایجاد سازوکارهای تشویقی پیشرفت‌های محقق شده در بهره‌وری بخش‌ها و بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داده و در جهت الگوسازی استفاده کند.