رشد ۷۰ درصدی شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع حقوقی بین‌المللی اعلام کردند که شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین در سال ۲۰۱۹ افزایش ۷۰ درصدی داشته است.

سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در سال جاری طرح ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی را تصویب کرده است. این در حالی است که طی دو سال گذشته در مجموع با ساخت ۶۸۰۰ واحد مسکونی در اراضی اشغالی موافقت شده بود.

رژیم صهیونیستی از طرفی با سرعت در حال توسعه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری است و از طرفی هم در تلاش است تا در آینده نزدیک تمامی این شهرک‌ها که بخش عمده کرانه باختری را شامل می‌شود، به اراضی تحت سیطره خود ملحق کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نتانیاهو روز گذشته باز هم متعهد شد که به زودی بخش‌هایی از کرانه باختری از جمله تمامی شهرک‌های صهیونیستی واقع در این منطقه را به مناطق تحت سیطره خود ملحق کند. او گفته به دنبال این است تا موافقت دولت آمریکا را هم با این اقدام کسب کند.

شورای امنیت سازمان ملل اواخر سال ۲۰۱۶ با صدور قطعنامه ۲۳۳۴ بار دیگر هرگونه ساخت و ساز رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین را غیرقانونی اعلام و بر ضرورت تخلیه فوری تمامی شهرک‌های صهیونیستی احداث شده در کرانه باختری تاکید کرد.