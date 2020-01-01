همایش و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی،امروز (چهارشنبه) به میزبانی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد قشم برگزار شد.

در این مراسم، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و جمعی از مسئولین انجمن مهندسی دریایی ایران حضور دارند.

این همایش با هدف طرح اهمیت و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور و توجه به آینده نگاری، آینده پژوهشی و مستند سازی در حوزه فعالیت های دریایی و سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در راستای سیاست های کلان نظام از ۱۱ دی به مدت سه روز در قشم برگزار می‌شود.

مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی، ارگان‌های دریایی و مراکز مرتبط، بررسی راه حل ها و روش های اجرایی با توجه به چالش ها و فرصت های موجود برای توسعه منطقه‌ای، دریاها و سواحل و جزایر کشور، جذب سهم بیشتر از بازارهای بین المللی صنایع دریایی برای کارخانه ها و صنایع مرتبط داخلی، تسریع در اجرای آیین نامه ها به ویژه قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی و رفع موانع، آشنایی هرچه بیشتر مسئولان و مردم با صنایع دریایی و مسائل آن، پیگیری راه‌های حداکثر استفاده از توان و ظرفیت صنایع داخلی، آشنایی با برنامه ها دیدگاه های مسئولان اجرایی و قانونگذاری کشور در خصوص صنایع دریایی، بررسی و نقد اقدامات و مسائل و مشکلات صنایع دریایی از منظر همه ارگان ها و مراکز مرتبط، ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در صنایع دریایی و صنایع وابسته، گسترش تعاملات بین المللی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و انجام دیپلماسی علمی و فناوری، توجه به آینده نگاری و آینده پژوهی و مستندسازی در حوزه فعالیت‌های دریایی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی در راستای سیاست‌های کلان نظام از دیگر محورهای برگزاری این همایش ۳ روزه است.

طراحی، ساخت شناور و تجهیزات دریایی، مهندسی مواد پیشرفته و فناوری های نوین دریایی، لجستیک و حمل و نقل دریایی و اقیانوس شناسی، شیلات و زیست فناوری دریا از محور های تخصصی این همایش است.