جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ یورو کاهش و پوند افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۵۶۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۶۷۳ ریال و هر یورو نیز با ۳۴ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار و ۲۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۸۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۸۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۱۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۹۴ ریال، روپیه هند ۵۸۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۵۱۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۹۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۱۳ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۹۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۳۲۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۲۳۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۹۸ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۵۹ ریال، روبل روسیه ۶۷۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۰۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۵۳۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۶۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۷ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۵۹۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۱ هزار و ۲۸۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۶۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۳۴۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۸۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۲۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۹۷۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۲۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.