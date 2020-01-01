سه شرط بهبود وضعیت درآمدی بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در بازدید از بیمارستان شهید مدرس که به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد، با بیان اینکه در سالهای گذشته در سطح کشور در حوزه بیمارستانی کارهای زیادی انجام شده است، بر ضرورت پررنگ کردن فعالیت درمانگاه این بیمارستان تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت بحث درآمد در بیمارستانها، لازمه بهبود وضعیت درآمدی بیمارستانها را فضای مناسب، تجهیزات مناسب و نیروی انسانی کافی عنوان کرد.
جان بابایی در ادامه خواستار سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه اورژانس جدید بیمارستان شهید مدرس برای بهره برداری هرچه سریعتر از آن شد.
وی همچنین با بیان اینکه این بیمارستان برای انجام جراحیهای پیوند دارای ظرفیت است، گفت: یکی از اهداف ما اصلاح فرایندهای پیوند برای افزایش انجام آن است.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه این بیمارستان توانایی خوبی در بهرهوری دارد، گفت: در بسیاری از بخشها میتوان میزان پذیرش بیماران را افزایش داد.
علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز، با اشاره به ظرفیتهای این بیمارستان، بر ضرورت بازنگری در خدمات و برنامهریزیهای این مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی تاکید کرد.
وی یادآور شد: ضمن حفظ و ارتقای فعالیتهای تمام بخشهای موجود همچون ارولوژی و جراحی پلاستیک، باید برای ارتقای بخشهایی همچون قلب سیاستگذاریهایی انجام شود.
زالی با اشاره به سیاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مبنی بر حفظ بیمارستان شهید مدرس به عنوان یک مرکز ژنرال، افزود: در بیمارستانهای ژنرال نیز میتوان فعالیت بعضی از بخشها را پررنگتر کرد.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای بخشها برای بالفعل کردن تمامی ظرفیتها و تواناییهای این مرکز، برای پیشرفت روزافزون این بیمارستان ابراز امیدواری کرد.
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