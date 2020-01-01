برای انتصاب باقری کنی لابی کردم/ تعهد اخلاقی و شرعی به رئیسی دارم

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد لاریجانی در مراسم تودیع خود و معارفه باقری کنی به عنوان رئیس جدید ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: تحول قوه قضائیه تحول اندیشیده شده و مبارکی است.

وی افزود: دوستان می‌دانند که بنده سه سالی است که در رابطه با تحول صحبت کردم. البته بنده به اینکه چه کسی جایگزین بنده شود حساس بودم؛ نسبت من به این سمت نسبت مادر به فرزند است و چهار مؤسسه تأسیس کردیم.

لاریجانی به دستاوردهای خود در این مدت اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس، ستاد حقوق بشر و دفتر مطالعات وزارت خارجه اینها فرزندان اجتماعی و سیاسی بنده هستند.

وی با تبریک انتصاب باقری کنی به عنوان رئیس جدید ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: مدت زیادی لابی کردم تا باقری کنی به اینجا بیاید.

لاریجانی تصریح کرد: فعالیت‌های حقوق بشری قوه قضائیه از زمان آقای یزدی است. پیشنهاد تشکیل ستاد حقوق بشر از اواخر دوره کاری یزدی مطرح شد و در زمان مرحوم شاهرودی رنگ و بوی قانونی هم گرفت. در دوره دوم آیت الله شاهرودی ستاد حقوق بشر به یک نهاد فراقوه ای ارتقا پیدا کرد و وزرایی هم عضو آن شدند.

بازوان این ستاد نهادهای مختلفی از جمله نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و اطلاعات و غیره را دارد.

لاریجانی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر یک نهاد مهمی است گفت: در دوره آیت الله آملی لاریجانی ستاد وسعت بیشتری داشت و با تاکید آیت الله لاریجانی توسعه محتوایی هم داشت.

دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از وظایف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پاسخ به برخی مطالب است. پاسخ‌ها باید جنبه سیاسی و بین المللی در دوره جدید پیدا کند.

وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر شأن خود را دارد. باقری کنی هم دبیری ستاد حقوق بشر و هم معاونت امور بین الملل را دارد. از اقای رئیسی تشکر ویژه بابت حمایت‌های ایشان از ستاد حقوق بشر دارم.

من تعهد شرعی و اخلاقی جهت حمایت از ایشان دارم شرعی از این جهت که ایشان منصوب ولی فقیه هستند و اخلاقی هم بابت اینکه سالهای سال با ایشان رفیق هستم.