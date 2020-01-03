آزادی قدس تاوان خون شهادت سردار سلیمانی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفینیا ظهر آدینه در نماز عبادی سیاسی جمعه آرادان در مسجد صاحبالزمان (عج) این شهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: امت اسلامی انتقام خون شهید قاسم سلیمانی را با آزادی فلسطین و قدس شریف میگیرد و صهیونیستها بدانند شهادت سلیمانی زنگ نابودی آنها را زودتر از سال ۲۰۲۵ به صدا درمیآورد.
وی بابیان اینکه راه سردار سلیمانی بسته نخواهد شد، افزود: انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است که دست پلید خود را به خون شهید سلیمانی رنگین کردند و خط جبهه مقاومت باانگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار این مجاهدان است.
جهان بدون آمریکا را تجربه خواهیم کرد
امامجمعه آرادان با اشاره به اینکه عاشقان مقاومت در دنیا بهویژه کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، لبنان و فلسطین در مقابل این اقدام جنایتکارانه ایستادگی میکنند، یادآور شد: ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی کام دشمنان را تلخ میکند.
شریفینیا با تأکید بر اینکه قاسم سلیمانی سرباز ولایت بود، اضافه کرد: اوبارها آرزوی شهادت کرد و سرانجام به آرزوی دیرینهاش رسید و این در حالی است که سلیمانی سمبل نصرت دین خدا و جهاد برای رهایی همه مظلومان عالم بود.
وی بابیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با این اقدام بزدلانه و شبانه و تروریستی مرتکب یک حماقت راهبردی شدند، تصریح کرد: به برکت خون شهید سلیمانی ریشههای فتنه عراق و لبنان بهزودی رسوا خواهد شد و امروز مکتب امام خمینی (ره)، سلیمانیهای بسیاری را دارد.
دشمن بهزودی نتیجه خباثت خود را خواهد دید
امامجمعه آرادان با تأکید بر اینکه دشمن بهزودی نتیجه خباثت خود را خواهد دید، اعلام کرد: بهزودی جهان بدون آمریکا را تجربه خواهیم کرد و تروریسم جهانی به رهبری آمریکا و صهیونیست باید ازاینپس با کابوس انتقام سخت جبهه مقاومت اسلامی زندگی کنند.
شریفینیا گفت: انتقام از خون سلیمانی مطالبه جهان اسلام است و برای محکومیت این اقدام جنایتکارانه امریکا ایستادگی میکنند.
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