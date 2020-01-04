توان نیروهای مقاومت برای مقابله با دشمنان چندبرابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مرادی با انتشار پیامی شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

«شهادت راه مردان خداست» این عبارت را سردار حاج قاسم سلیمانی همواره در گفته‌هایشان بیان می‌کردند و شهادت را آرزوی همیشگی خودشان می‌دانستند. حال ایشان به آرزوی خود رسید اما ملت ایران و جهان اسلام را داغدار کرد..

سردار حاج قاسم سلیمانی که در دل ملت ایران و جهان اسلام جایی رفیع و استوار داشت موجب رسوایی سرکرده‌های شرور داعش و همه نیروهای متجاوز و بیگانه در منطقه شده بود.

به همین دلیل نیروهای شیطانی تصمیم گرفتند که ایشان را به شهادت برسانند اما از این نکته غافل بودند که سردار سلیمانی نه تنها یک ملت است، بلکه جهان اسلام از این به بعد سردار سلیمانی دیگری هستند و نیروی مقاومت در برابر استکبار و ظلم حالا تنومندتر خواهند شد زیرا خون بزرگمردانی به پای آن ریخته شده است.

اینجانب شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلام امام خامنه ای، خانواده آن شهدای رفیع، تمامی فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای مقاومت، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و تمامی ملت شریف ایران و جهان اسلام تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال صبر جمیل را برای دوستداران آن شهدای رفیع خواستارم.