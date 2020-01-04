به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری صبح شنبه در مراسم بزرگداشت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و اجلاسیه شهدای رسانه جنوب کشور در بوشهر اظهار داشت: اگر جمهوری اسلامی تاکنون پایدار مانده صرفاً به دلیل حضور گسترده مردم در پای این انقلاب بوده است.

وی افزود: این ایستادگی را شهدای عزیز به خوبی به ما اعلام کردند که با کنارگذاشتن وابستگی‌های خود بر پای آرمان‌هایشان که برگرفته از آرمان‌های امام امت و مقام معظم رهبری است، ایستادگی کردند.

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور تصریح کرد: طبیعی است که شهدا به عنوان انسان‌های زمینی دارای وابستگی‌های مادی به زندگی هم بودند اما صرفاً به واسطه اعتقاداتشان و سربلندی این نظام الهی، از این وابستگی‌ها گذشتند تا به ما درس صبر و ایستادگی بر مشکلات ارائه دهند.

بصیری ادامه داد: ایستادگی به معنای نشستن و منتظر بودن برای یک اتفاق نیست بلکه صبر و تحمل و از خودگذشتگی برای ماندگاری یک آرمان است که شهیدان آن را به خوبی معنا کردند.

وی با اشاره به شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بیان کرد: مجاهدت‌های مختلف این شهید بزرگوار در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی در راه ایران و اسلام قابل فراموشی نیست.

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور ادامه داد: اگر چه امروز حاج قاسم سلیمانی در بین ما نیست اما هزاران حاج قاسمی در این کشور پرورش یافته که هر کدام سفیرانی ارزنده برای ادامه راه این شهید بزرگوار هستند.

بصیری گفت: دشمنان نظام اسلامی بدانند که روز انتقام نزدیک است و به زودی سیلی سختی از نظام اسلامی و جبهه‌های مقاومت دریافت خواهند کرد.